Ilary Blasi tradita da Francesco Totti: la verità non è come sembra | La presunta amante la conoscete tutti

Diverso tempo fa, è circolata la notizia secondo cui Francesco Totti avrebbe tradito sua moglie Ilary. Ecco tutta la verità sulla vicenda

La coppia composta da Francesco e da Ilary è una delle più amate in assoluto della nostra penisola. I due si sono sposati nel 2005, con una cerimonia che è stata seguita anche da alcune emittenti televisive, considerata la grandezza dell’evento.

Come affermato dall’ex capitano giallorosso, il suo è stato un vero e proprio corteggiamento nei confronti della sua attuale consorte, fino a quando quest’ultima ha ceduto alle sue avances. Ormai sono tanti anni che stanno insieme e durante questo lungo periodo hanno dato alla luce ben tre figli.

Il primogenito si chiama Cristian e sta cercando di seguire le orme del padre. Il ragazzo infatti, milita nelle giovanili della Roma, dove già sta dando prova delle sue abilità sul terreno di gioco. Il giovane erede di Totti ha due sorelle più piccole, ovvero Chanel ed Isabel, nate rispettivamente nel 2007 e nel 2016.

Tutta la verità sul presunto tradimento di Totti

La notizia risale al periodo subito precedente alle loro nozze, cioè quando Ilary era incinta del loro primo figlio. Stando alle indiscrezioni dell’epoca, Francesco si sarebbe reso protagonista di una nottata di fuoco con un’altra donna famosa nel mondo dello spettacolo.

Il suo nome corrisponde a quello di Flavia Vento, conosciuta durante una cena insieme ad amici e colleghi. La storia ha destato un grande scalpore, in quanto nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere da un ragazzo genuino e dai sani principi come l’ex numero dieci giallorosso. Ed in effetti, la vicenda non è andata affatto così.

Come raccontato da lui stesso all’interno della sua autobiografia, l’unica cosa vera della storia è il fatto di aver incontrato la showgirl durante una cena a cui la sua attuale moglie non era presente. Tuttavia, tra lui e la Vento ci sarebbe stato un semplice scambio di convenevoli affiancato da una breve chiacchierata, prima che i due tornassero ai rispettivi tavoli.

A distanza di anni, anche Flavia ha confermato la versione di Totti, aggiungendo anche un ulteriore dettaglio. L’idea di far circolare questa falsa notizia è stata di Fabrizio Corona e Lele Mora, i quali avevano pensato di sfruttare la popolarità di Francesco per incrementare anche quella dell’ex modella italiana.