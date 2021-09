Luca Argentero a contatto con i medici: ecco che sta succedendo

In un video caricato di recente in rete, il noto attore italiano è apparso a contatto con i medici. Ecco il perché

Appena tre mesi fa Luca è convolato a nozze per la seconda volta, unendosi in matrimonio con l’attrice Cristina Marino, conosciuta nel 2015 durante le riprese della pellicola di Neri Parenti intitolata “Vacanze ai Caraibi”.

La cerimonia si è tenuta a Città della Pieve, piccolo comune umbro in provincia di Perugia dove si sono trasferiti già da qualche tempo. Insieme ai due vive anche la loro unica figlia di nome Nina Speranza, venuta alla luce nel 2020. In passato invece, per l’esattezza nel 2009, Argentero si è sposato con Myriam Catania, con la quale si è poi separato circa sei anni più tardi.

Il quarantatreenne è salito alla ribalta nel mondo dello spettacolo mediante la sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. Al termine del reality show condotto all’epoca da Barbara D’Urso, Luca si è posizionato sul terzo gradino del podio, alle spalle della vincitrice Floriana Secondi e della seconda classificata Victoria Pennington.

Luca Argentero a contatto con i medici: ecco il motivo

Dopo la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, l’ex gieffino ha intrapreso la carriera cinematografica che l’ha portato a recitare in alcuni film di successo. Tra questi ricordiamo sicuramente “Saturno contro”, pellicola diretta da Ferzan Ozpetek all’interno della quale si è reso protagonista di un’interpretazione che gli è valsa la vittoria del David di Donatello in qualità di miglior attore non protagonista.

Meno di una settimana fa invece, Luca ha pubblicato un video sul suo account di Instagram in cui lo abbiamo visto insieme ad alcuni medici. Tuttavia il clima della clip non sembra essere così serio, dato che Argentero si trova su una sedia da ufficio con le rotelle, mentre viene lanciato dai suddetti dottori lungo il corridoio.

Osservando il luogo taggato dall’attore scopriamo immediatamente che si trova all’interno degli studi televisivi Lux di Formello, dove sta girando le puntate della nuova stagione in cui svolge il ruolo di protagonista della serie tv “Doc – Nelle tue mani”. A quanto pare, l’ex marito di Myriam Catania insieme ad alcuni colleghi si è divertito a simulare una bizzarra partita di curling, sport che fa parte del programma delle olimpiadi invernali. La clip è stata commentata con ironia da Luca con le seguenti parole: “Ripartire con slancio”, utilizzando tra l’altro l’hashtag “Doc2”.