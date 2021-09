Mara Venier rivela la verità sulla sua salute: “Non sto bene da 3 mesi”

La zia più famosa della tv italiana ha svelato le sue condizioni di salute, affermando di non stare bene da ormai tre mesi

La Venier non sta passando di certo uno dei migliori momenti della sua vita, anzi, sono diversi mesi che è afflitta da alcuni problemi di salute che le stanno limitando sia la sfera personale che quella professionale.

Come se non bastasse però, negli ultimi tempi ha avuto a che fare anche con gli haters che si sono abbattuti su di lei attraverso i suoi canali social. Stanca delle polemiche e delle accuse, Mara ha deciso di rispondere a modo suo, utilizzando anche un linguaggio alquanto acceso.

“Non sopporto più la fissa del sei vecchia, sei grassa, hai i capelli lunghi. Io onestamente non ho tanti odiatori, ma a un certo punto diventa tutto sgradevole”, ha tuonato la conduttrice sulle pagine de “La Stampa”. A quanto pare la showgirl veneziana si è stufata di ricevere insulti gratuiti, soprattutto in un momento già delicato di per sé.

Ecco le condizioni di salute di Mara Venier

Come ormai risaputo, tutto è nato da un’operazione ai denti mal riuscita, la quale le ha provocato una paresi ad una parte del volto. Dopo di essa si è sottoposta ad un intervento maxillo facciale per tentare di limitare i danni, ma che a quanto sembra non è bastato.

Sempre nel corso della suddetta intervista, la zia ha chiarito la sua attuale situazione: “Io non sto bene da tre mesi, ho un nervo lesionato, sto prendendo farmaci, ho passato con mio marito un’estate in salita”. Da queste parole leggiamo tutto il rammarico e la sofferenza della conduttrice, che per fortuna ha avuto il suo uomo che l’ha supportata per tutto il tempo.

Tra non molto la Venier dovrebbe anche fare ritorno in tv, in vista della nuova edizione di “Domenica In”. Quella che sta per cominciare sarà però l’ultima stagione in cui vedremo la showgirl alla guida dello storico contenitore domenicale di Rai 1, come annunciato dalla stessa già qualche mese fa. I tantissimi telespettatori a lei affezionati faranno fatica a digerire il suo addio, tuttavia siamo certi che la vedremo comunque impegnata in altri programmi e in nuovi progetti.