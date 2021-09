Nina Moric, il retroscena da lacrime: “Da quattro anni sta combattendo contro il cancro”

La bellissima modella croata ha svelato un retroscena che ha commosso i suoi numerosi fans. Scopriamo insieme di che si tratta

Nelle ultime settimane sembra che sia tornata la pace tra Nina ed il suo ex Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha mandato un messaggio rivolto alla quarantacinquenne in cui innanzitutto la ringrazia per averle donato la cosa più bella della sua vita, ovvero loro figlio Carlos.

In un secondo momento ha chiesto esplicitamente alla modella di seppellire l’ascia di guerra e mettere da parte i tanti dissidi che hanno avuto negli anni passati, in modo tale da ritrovare un minimo di serenità all’interno della loro famiglia. La storia d’amore tra i due è stata di quelle che definire burrascose sarebbe quasi riduttivo. Frecciatine, accuse e polemiche accese hanno caratterizzato un lungo periodo del loro rapporto che sembrava ormai incrinato in via definitiva.

L’ex re dei paparazzi ha voluto esprimere il suo pensiero in maniera pubblica attraverso la sua pagina di Instagram: “Il nostro vissuto è pieno di dolore e difficoltà… ma ho la certezza che se continuiamo a rispettarci come adesso il nostro sarà un bel domani… Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio che merita una vita migliore”.

Il doloroso racconto di Nina Moric

Sicuramente la relazione con Fabrizio ha provocato diversi problemi alla showgirl nata a Zagabria, la quale ha faticato molto a recuperare il suo splendido sorriso.

Per la Moric tuttavia, questa non è stata di certo l’unica vicenda dolorosa della sua vita, la quale è stata segnata anche da altri eventi tristi e duri da digerire. Qualche tempo fa, ha pubblicato sui social network una storia in cui ha mostrato un dipinto da lei realizzato.

I suoi numerosi followers si sono domandati chi fosse la persona raffigurata all’interno del quadro, così la super modella ha risposto alla loro curiosità: “Mi avete chiesto cosa rappresenta il mio quadro. È dedicato ad una persona molto speciale, la mia migliore amica australiana”, così ha esordito Nina, prima di svelare il dettaglio drammatico della storia.

“Da quattro anni sta combattendo contro il cancro. Ecco che cosa rappresenta. Ti amo”, le commoventi parole dell’ex di Fabrizio Corona all’indirizzo di una persona da lei definita “speciale” che al momento sta attraversando un periodo durissimo a causa della tremenda malattia da cui è stata colpita.