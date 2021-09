Sonia Bruganelli sul matrimonio con Paolo Bonolis: la dichiarazione inaspettata che cambia tutto

La consorte del presentatore di “Avanti un altro” si è resa autrice di una dichiarazione che ha sorpreso i suoi tanti fans

Mentre Paolo Bonolis si appresta al rientro in tv per un’altra lunga ed entusiasmante stagione televisiva, in questo frangente a prendersi il centro della scena è stata sua moglie Sonia.

Quest’ultima è sempre molto attiva sui social network, in particolar modo sulla piattaforma di Instagram, dove condivide spesso e volentieri nuovi contenuti che riescono ad attirare le attenzioni dei numerosi followers, i quali reagiscono con centinaia di commenti nella sezione a loro dedicata.

Il conduttore televisivo è quasi l’opposto della Bruganelli, in quanto è pochissimo presente sui social, caricando dei post soltanto in rare occasioni, nonostante l’ampio seguito che riscuote tra il pubblico italiano ormai da anni e anni a questa parte. Il suo volto è uno dei più conosciuti sul piccolo schermo, tanto che la Mediaset ha preso la saggia decisione di rinnovargli il contratto, in modo da non perdere un personaggio tanto popolare e apprezzato.

La dichiarazione sorprendente di Sonia Bruganelli

Come facilmente prevedibile, le parole in questione di Sonia sono arrivate proprio tramite la sua pagina di Instagram, dove ha pubblicato uno scatto in cui è in compagnia di altre donne, tra le quali c’è da segnalare la presenza di Laura Cremaschi.

Tuttavia a colpire i followers della quarantasettenne è stata la frase che lei ha inserito nella didascalia posta al fianco del fermoimmagine: “Ritiro spirituale prima dell’inizio dell’avventura più assurda della mia vita… A parte il matrimonio con Paolo Bonolis”, il quale è stato taggato all’interno del post ironico di sua moglie.

Il riferimento della Bruganelli è chiaramente alla sua prossima esperienza in quel del Grande Fratello Vip, dove è stata chiamata da Alfonso Signorini a svolgere il ruolo di opinionista. Accanto a lei ci sarà invece un altro volto noto del reality show, ovvero quello di Adriana Volpe che in passato ha partecipato alla trasmissione targata Mediaset come concorrente.

Secondo recentissime indiscrezioni, tra le due ci sarebbe stato un battibecco durante una cena organizzata proprio per definire gli ultimi dettagli prima dell’inizio delle riprese. Tale notizia per il momento non è stata ancora confermata, ma al tempo stesso né l’una né l’altra si è presa la briga di smentire il tutto.