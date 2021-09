Carlotta Mantovan, dopo il lutto pesantissimo ritrova la serenità: “Ti amo”

Dopo il pesante lutto sembra che finalmente Carlotta Mantovan abbia ritrovato la serenità. Vediamo insieme a chi

Sono più di tre anni che Carlotta ha perso suo marito, il quale è stato uno dei conduttori televisivi italiani più amati della storia del piccolo schermo. Fabrizio è stato infatti una colonna portante della Rai, emittente per cui ha lavorato per gran parte della sua carriera.

Purtroppo si è spento per sempre verso la fine del marzo del 2018, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia e dei milioni di telespettatori a lui estremamente affezionati. Ha guidato con il sorriso stampato sul volto svariati programmi di spicco del palinsesto nostrano, tra i quali ricordiamo Miss Italia, Piazza Grande, Cominciamo bene, I soliti ignoti e L’Eredità.

Lo showman è deceduto tragicamente a causa di una emorragia cerebrale. I medici hanno tentato il possibile per salvare la vita a Frizzi, che purtroppo non ce l’ha fata e ci ha lasciato prematuramente all’età di sessanta anni.

Leggi qui -> Carla Bruni, la confessione lacerante sull’AIDS: “Una lunga battaglia contro una malattia gravissima”

Leggi qui -> Mara Venier ha un problema di salute: “Il resto della giornata a letto bloccata”| La confessione

Carlotta Mantovan ha ritrovato il sorriso

La relazione sentimentale tra la Mantovan e il presentatore tv è iniziata nel 2002, quando si sono incontrati per la prima volta proprio durante un’edizione del concorso di bellezza più prestigioso del nostro Paese.

Diversi anni dopo, per la precisione nel 2014, i due sono convolati a nozze, mentre poco più di dodici mesi prima la coppia ha dato alla luce la loro unica figlia. Quest’ultima si chiama Stella ed è a lei che Carlotta si è ancorata per cercare di ripartire e dare un senso alla sua vita a seguito della drammatica dipartita di suo marito.

Di recente la donna ha caricato uno scatto sul suo profilo di Instagram, piattaforma social sulla quale è molto attiva e presente. Nella foto in questione la vediamo con un sorriso raggiante al fianco di una persona. Nella didascalia posta vicino al fermoimmagine ha inserito un breve ma intenso messaggio: “Ti amo”.

Al suo fianco però non c’è un altro uomo, bensì proprio la sua unica erede, grazie alla quale la Mantovan sta riuscendo a ritrovare la serenità. Sicuramente il dolore è ancora grande e resterà tale per sempre, tuttavia, da brava mamma qual è, siamo certi che sarà in grado di riversare tutto il suo amore nei confronti della piccola Stella.