Lorenzo Flaherty, da volto di “Distretto di Polizia” all’ombra: ecco cosa fa oggi

L’ex volto di “Distretto di Polizia” è uscito dalla luce dei riflettori. Andiamo a vedere insieme cosa fa al giorno d’oggi

Nato nella capitale nostrana nella seconda metà degli anni sessanta, Lorenzo è venuto al mondo da madre italiana e padre irlandese, dal quale ha ripreso il cognome di stampo britannico.

Il suo esordio nel mondo del cinema è arrivato nel 1986, quando ha preso parte alle riprese del film horror diretto da Lamberto Bava dal titolo “Demoni 2… L’incubo ritorna”. Nella stagione seguente ha recitato nella pellicola drammatica di Tonino Valerii “Sicilian Connection”, mentre alla fine dello stesso decennio ha debuttato anche sul piccolo schermo.

In tv ha partecipato a svariate serie e fiction, tra cui ricordiamo “Un posto al Sole”, “R.I.S. – Delitti imperfetti”, “Incantesimo 5” e, ovviamente, “Distretto di Polizia”, dove ha interpretato il personaggio dell’ispettore Walter Manrico. Nel 2017 è entrato invece nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente.

Ecco che fine ha fatto Lorenzo Flaherty

In quella che è stata la seconda edizione del format targato Mediaset dedicato ai vip, Lorenzo è stato eliminato al televoto dopo trentasei giorni, tuttavia è rientrato in gara grazie alla busta che permetteva ad un partecipante di rimanere in gioco.

La sua uscita di scena definitiva è arrivata invece in semifinale, venendo estromesso dalla casa più spiata d’Italia a seguito della sfida contro Luca Onestini. Al termine del programma quest’ultimo si è piazzato al secondo posto, alle spalle del vincitore Daniele Bossari.

Qualche anno prima, Flaherty ha partecipato anche a “Ballando con le Stelle” in coppia con la ballerina professionista Natalia Titova. L’ultima volta in cui è salito sul set risale invece al 2018, quando ha avuto un ruolo nella serie tv diretta da Alessio Inturri intitolata “Furore – Capitolo secondo”. Dopo quest’ultima esperienza il cinquantatreenne romano ha fatto perdere le sue tracce.

Stando a quanto si apprende da varie fonti in giro per il web, l’attore si è preso un periodo per dedicarsi alla vita privata ed in particolare alla sua famiglia, anche considerata la pandemia di Covid 19 che ha paralizzato gran parte del mondo in svariati settori, compreso quello della recitazione. L’ex gieffino ha due figli, il primo avuto nel 1994 da Alessandra Laudadio, mentre il secondogenito è nato nel 2015 dalla relazione con la sua attuale coniuge Roberta Floris.