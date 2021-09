Rita dalla Chiesa e la separazione con Fabrizio Frizzi: lui la tradì con una donna dello spettacolo | Ecco chi è

La fine della relazione tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi, di mezzo però c’era un’altra donna. Ecco chi era

Gli intrighi che si respirano nel mondo della televisione, sono molti simili a quelli che notoriamente si ritrovavamo a corte, quando il chiacchiericcio era riservato alle dame di palazzo, che lo alimentavano in maniera esponenziale. Cosi, oggi, il tutto viene traslato al mondo dello spettacolo, con un’esposizione mediatica decisamente rilevante rispetto ai tempi in cui ci si ritrovava ad alimentare l’inciucio alla corte del Re.

E nel mondo della televisione, va detto, ce ne sono sempre tanti di pettegolezzi, che poi ritrovano riscontro nella realtà (spesso e volentieri) a distanza di anni. E’ stato cosi anche per la relazione che ha visto protagonisti due volti noti ed amati dal pubblico, di cui uno è tragicamente venuto a mancare ormai diversi anni fa. Parliamo di Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa, una coppia che si è ritrovata proprio nei meandri del mondo dello spettacolo, e che ha letteralmente vissuto 15 anni di amore puro, come spesso hanno rimarcato entrambi anche dopo la separazione.

Un amore sbocciato quando i due conducevano ‘Tandem‘ nel 1983, programma per ragazzi, e successivamente diventò matrimonio ben nove anni dopo, nel giugno del 1992. Anni intensi, come detto, dove Rita e Fabrizio si sono sempre mostrati felici ed innamorati. Poi, di punto in bianco, è arrivato il momento della rottura, che ha separato una delle coppie più amate dal pubblico.

Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi, il tradimento consumato

Quando arrivò il momento della separazione, fin da subito si fece accenno ad un tradimento, smentito prontamente. Frizzi in realtà parlò di incomprensioni, tali da portare la coppia ad allontanarsi e poi a dichiarare terminata ufficialmente la propria relazione con il divorzio nel 2002.

Poi, a distanza di tempo, fu la stessa Rita a confermare tutto nel corso di un’intervista a ‘Visto’: “Ero convinta che non ci saremmo mai lasciati. È stato per colpa di una di queste signorine, che si è intromessa nel nostro rapporto in un momento in cui eravamo deboli. Lei ha avuto gioco facile, ma poi non è durato”.

Insomma, chi è questa donna che si è intromessa nella relazione tra Frizzi e la Dalla Chiesa? Si tratta di Graziella De Bonis, al tempo corista di ‘Domenica In’. I due finirono ben presto anche sui giornali, con degli scatti che andarono ad immortalare momenti di intimità. A confermare tutto ci pensò ancora la Dalla Chiesa, che ha anche ammesso come avrebbe potuto chiudere un occhio ma “temevo che avendolo fatto una volta lo rifacesse ancora”.