Sabrina Ferilli, l’insospettabile retroscena con Maria De Filippi: l’ha fatto alle 2 di notte

La Ferilli ha svelato un retroscena che ha per protagonista Maria De Filippi. Andiamo a conoscere i dettagli della vicenda

Vincitrice di sei Nastri d’argento ed un globo d’oro, oltre a varie candidature per i David di Donatello, Sabrina è senza dubbio una delle attrici più affermate del nostro Paese, dove ormai calca il set cinematografico da svariati decenni.

Anche se sono passati dunque diversi anni dal suo esordio, la bellezza della Ferilli è rimasta intatta mentre, se possibile, il suo fascino è addirittura aumentato insieme all’esperienza che ha messo da parte nel corso della sua brillante carriera. Tralasciando la sua attività nel mondo della recitazione, anche il prossimo anno la cinquantasettenne sarà protagonista di un noto format televisivo.

Stiamo parlando di “Tu si que vales”, talent show targato Mediaset condotto fin dalla prima edizione dalla super modella argentina Belen Rodriguez, la quale dopo la sua seconda gravidanza si appresta a fare ritorno sul piccolo schermo. All’interno di questo programma, Sabrina svolgerà ancora una volta il ruolo di giudice popolare.

La confessione di Sabrina Ferilli

La famosa attrice nata nella nostra capitale ha già preso parte alla giuria di altre trasmissioni in passato, come ad esempio ad “Amici di Maria De Filippi”. Insieme alla conduttrice di quest’ultima infatti, ha instaurato un grande rapporto che va anche al di là di quello prettamente professionale.

Le due con il tempo sono diventate amiche, tanto che si sentono spesso fuori dal contesto lavorativo. Un aneddoto a riguardo lo ha raccontato proprio Sabrina, durante una sua ospitata a “Verissimo”, talk show diretto da Silvia Toffanin, compagna dell’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Durante le riprese di una puntata del programma in onda sulle frequenze di Canale 5 infatti, la Ferilli ha raccontato un episodio riguardante proprio la moglie di Maurizio Costanzo: “È un diavolo di amica. Una volta mi ha chiamato alle due di notte, pensavo fosse successo un dramma”, ha esordito la Ferilli, prima di spiegare il motivo della telefonata.

“Mi voleva fare i complimenti per il film. Da qui capite tutto”, le parole dell’attrice con cui ha sottolineato la genuinità di Maria, la quale ha chiamato in tarda notte la sua amica semplicemente per congratularsi per la sua ultima interpretazione.