Fabrizio Corona “uccide” Aurora Ramazzotti: parole al veleno

Fabrizio Corona si è scagliato duramente contro Aurora Ramazzotti. Scopriamo insieme il motivo delle sue parole

Dopo aver fatto parlare di sé negli ultimi tempi a causa dei problemi con la legge e dei suoi presunti disturbi mentali, questa volta Corona ha attirato l’attenzione in un’altra maniera.

A finire nel suo mirino è stata la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Quest’ultima, a partire dal prossimo anno, sarà impegnata alla conduzione di un programma inedito sulle reti Mediaset. Si tratta di “Mistery Land”, una sorta di spin off di “Freedom – oltre il confine”, trasmissione in cui sarà affiancata da Alvin, ex inviato dell’Isola dei Famosi.

Per quel che riguarda l’ex re dei paparazzi invece, di recente si è reso autore di un messaggio indirizzato a Nina Moric, dalla quale ha avuto suo figlio Carlos. A quanto pare i due avrebbero chiarito alcune situazioni conflittuali, a vantaggio della serenità del loro bambino.

L’attacco frontale di Fabrizio Corona

L’imprenditore catanese ha commentato a suo modo la rubrica che la Ramazzotti sta portando avanti attraverso la piattaforma di Instagram. Il tema centrale dell’appuntamento è il sesso e le problematiche legate ad esso.

Prima di lui è intervenuta però Caterina Collovati, secondo la quale un argomento così delicato andrebbe trattato con dei sessuologi professionisti e non sui social network tramite una “rubrichetta” (come è solita definirla Aurora). La risposta della giovane conduttrice non si è fatta attendere: “Credo fermamente che formalizzare il dialogo in questo senso sia costruttivo a creare meno pudore e chiusura mentale attorno al sesso e alle sue mille retoriche rate. Che poi io lo so di esagerare, ma ci piace così”.

È a questo punto che Corona ha deciso di dire la sua, provando a spengere l’entusiasmo della ventiquattrenne con la seguente dichiarazione: “Si è dimenticata di dire di chi è figlia come unica ragione del successo sui social”. Secondo le parole taglienti di Fabrizio dunque, il tanto seguito che ha riscosso la Ramazzotti sul web deriva soltanto dal fatto di essere una figlia d’arte. Come se non fosse sufficiente, l’ex re dei paparazzi ne ha anche per la moglie diFulvio Collovati: “PS Caterina Collovati chi?”, la frecciata finale ai danni della giornalista.