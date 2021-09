Filippa Lagerback, la grande paura del brutto male: “… stava crescendo”

Filippa Lagerback ha svelato una sua grande paura provocata da un bruttissimo male. Andiamo a scoprire di che si tratta

Prima di intraprendere la carriera televisiva, Filippa ha lavorato come fotomodella, per merito della sua indubbia bellezza e della sua eleganza sopraffina. Alla fine degli anni novanta ha debuttato sul piccolo schermo, affiancando Fiorello nel game show “Superboll”, andato in onda sulle frequenze di Canale 5.

A partire dal 2005 invece, la Lagerback ha cominciato una lunga collaborazione con Fabio Fazio, all’interno della trasmissione targata Rai “Che tempo che fa”. Nel 2017 ha presentato invece un format su Tv 8 chiamato “The Real”.

Come ben sappiamo, la conduttrice nata nella capitale della Svezia è sposata con un altro volto noto della televisione, ossia Daniele Bossari. Quest’ultimo ha fatto la proposta di matrimonio all’indirizzo della sua donna durante una delle puntate finali del Grande Fratello Vip. L’ex presentatore di “Mistero” infatti, ha partecipato alla seconda edizione del noto reality show, raggiungendo al termine della gara una vittoria clamorosa che ha dato nuova linfa alla sua attività professionale.

Il grande timore di Filippa Lagerback

Durante un episodio di “Che tempo che fa”, Luciana Littizzetto si è resa protagonista di una serie di battute all’indirizzo di Fabio Fazio e di Filippa. Parlando di chirurgia estetica, la comica piemontese si è rivolta a quest’ultima facendo notare al pubblico la scomparsa di un neo accanto alla bocca.

Tuttavia, in realtà non si è trattato di un ritocco di bellezza, bensì di una scelta fortemente consigliata da parte di un dottore: “Il mio medico mi ha consigliato di rimuoverlo perché stava crescendo e poteva diventare un neo pericoloso”, la confessione inaspettata della Lagerback, con la quale ha smorzato l’ironia della cabarettista.

La moglie di Daniele Bossari infatti, ha evidenziato quanto sia importante un’accurata prevenzione, poiché anche un semplice neo può trasformarsi in un tumore maligno, mettendo in tal modo fortemente in repentaglio la salute.

Sono diversi i fattori da tenere in considerazione per quel che riguarda questo tipo di escrescenze della pelle. In primo luogo bisogna osservare eventuali cambiamenti delle dimensioni e della forma del neo in questione, per poi far caso alla regolarità dei bordi ed al colore che, se troppo scuro, può essere un sintomo preoccupante.