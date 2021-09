Flavio Briatore fuori di sé: “Non c’entro nulla” | Il grave furto d’identità

Flavio Briatore si è stancato delle continue illazioni sul suo conto, affermando a gran voce la sua più totale estraneità

Dopo un periodo in cui è stato nuovamente al centro del gossip in virtù di un presunto riavvicinamento con la sua ex Elisabetta Gregoraci, questa volta il nome del noto imprenditore italiano è salito agli onori della cronaca per un’altra vicenda.

A chiarire la situazione è stato proprio lui stesso tramite un video pubblicato sul suo account di Instagram, in cui ha ribadito di non sapere nulla della storia che sta circolando, della quale Flavio sarebbe il protagonista. Per un volto famoso come quello di Briatore è facile immaginare la grande mole di illazioni che può attirare, ma il settantunenne di Verzuolo è abituato ad essere tirato in ballo e, dunque, sa bene come reagire.

L’ultimo anno è stato tra quelli più delicati per l’ex marito della showgirl calabrese, in particolar modo a causa di un paio di motivi, ovvero quello legato al Covid che ha paralizzato anche diverse sue attività e quello relativo invece alle sue condizioni di salute che hanno destato qualche piccola preoccupazione.

Ecco il duro sfogo di Flavio Briatore

La vicenda in cui è stato coinvolto (involontariamente) di recente è collegata ai Bitcoin, una delle più famose criptovalute al mondo nonché una delle prime ad essere stata creata.

“Allora, volevo solo chiarire che io con i Bitcoin non c’entro nulla”, questo l’esordio dell’imprenditore con cui smentisce fin da subito ogni tipo di coinvolgimento da parte sua, mentre in un secondo momento prosegue spiegando meglio la situazione.

“Ieri sui siti di vari giornali si parlava che io faccio il consulente finanziario, che sono coinvolto e suggerisco alla gente di comprare Bitcoin, io l’unica cosa che posso suggerire alla gente è di venire a Crazy Pizza e mangiare una pizza, venire da Cipriani e mangiare il vitello tonnato”, le parole di Flavio con cui si è discostato da certe voci di corridoio ed alle quali ha aggiunto un pizzico di ironia.

Anche nella didascalia posta al fianco della clip Briatore è stato chiarissimo, in modo da non lasciare più alcuno spazio ad eventuali equivoci: “Ci tengo a precisare che non ho nulla a che fare con questo genere di consigli. Diffidate”.