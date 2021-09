Luciano Pavarotti, quanto ha lasciato in eredità alla moglie? Si tratta di cifre spaventose

L’immenso tenore italiano ha lasciato una grandissima eredità a sua moglie. Vediamo insieme di che cifre si tratta

Da molti viene considerato il cantante del nostro Paese più famoso a livello mondiale, anche in virtù degli oltre cento milioni di dischi venduti. Dotato di una voce unica nel suo genere, Luciano ha stregato le platee dei migliori teatri sparsi in giro per il pianeta.

Nel corso della sua incredibile carriera ha collaborato con altri grandi artisti internazionali, mentre insieme a Placido Domingo ed a José Carreras ha formato il gruppo dei “Tre Tenori”. Il Maestro si è reso anche autore di bellissimi gesti a livello umanitario, come ad esempio l’evento benefico da lui organizzato che ha preso il nome di “Pavarotti and Friends”, andato in scena tra il 1992 ed il 2003.

In merito alla sua vita privata invece, Luciano si è sposato due volte. La prima con Adua Veroni, dalla quale ha avuto tre figlie, Lorenza, Cristina e Giuliana. La seconda volta che è convolata a nozze è stata insieme a Nicoletta Mantovani, con cui ha messo al mondo la più giovane delle sue eredi Alice.

L’eredità stratosferica lasciata da Luciano Pavarotti

La vita del grandissimo cantante si è spenta nel settembre del 2007, all’età di settantuno anni. A portarlo via è stato un tumore al pancreas, per il quale negli ultimi tempi si era ritirato nella villa di sua proprietà a Modena, città che gli ha dato i natali.

Alla sua morte si è discusso molto dell’eredità lasciata da Pavarotti, anche a causa dell’indagine aperta dalla Procura della Repubblica di Pesaro. Nel 2008 è stato raggiunto l’accordo definitivo, con la suddivisione del patrimonio in percentuali. A sua moglie spettò il 50% delle quote, mentre l’altro 50% è stato spartito tra le quattro figlie.

Secondo come riportano vari siti internet tra cui “Money.it”, il suddetto patrimonio al momento della morte di Luciano si aggirava tra i duecento ed i trecento milioni di euro. Oltre a questo vanno considerate tutte le proprietà immobiliari da lui possedute, alcune delle quali sono spettate alla sua prima moglie.

Per concludere bisogna considerare gli incassi ricavati dai diritti di utilizzo dei suoi brani, dai diritti di immagine e tutti i proventi generati dalle varie piattaforme digitali come Spotify e YouTube, anch’essi da suddividere tra tutti i suoi eredi.