Mara Venier, la confessione sul brutto cancro: “Una situazione sospetta che andava chiarita”

Mara Venier ha confessato di aver vissuto una brutta situazione che l’ha tenuta in forte apprensione. Vediamo i dettagli della vicenda

La prima puntata della nuova edizione di Domenica In è prevista per il 19 settembre, giorno in cui la zia Mara tornerà a far compagnia a milioni di italiani nella fascia pomeridiana del dì di festa.

Per la showgirl si tratta della quarta stagione consecutiva che si trova al timone del contenitore domenicale dei canali Rai, ma a quanto pare potrebbe trattarsi anche dell’ultima. Stando a quanto affermato dalla stessa in tempi non sospetti, avrebbe il desiderio di lasciare il suo posto considerata la grande mole di fatica che comporta la cura e la realizzazione di un format tanto importante.

La struttura della trasmissione resterà invariata, anche se sono pronte alcune novità che daranno un tocco di innovazione al programma, tra cui nuovi giochi e rubriche attraverso i quali si potrà approfondire ulteriormente le varie tematiche trattate con gli ospiti presenti in studio.

La rivelazione agghiacciante di Mara Venier

Mentre i problemi di salute che sta attraversando da qualche mese sono ormai noti, in passato la presentatrice nata a Venezia ha raccontato di aver trascorso dei momenti di puro terrore a seguito di una visita dal dottore.

Dal controllo emerse infatti una notizia devastante: “È così che il medico che mi seguiva un giorno mi ha detto che dovevo farmi operare. Una situazione sospetta che andava chiarita”, le parole della Venier, che in seguito, sconvolta dal panico, ha preso un’immediata decisione.

“In lacrime chiamo Umberto Veronesi, mi vede anche il figlio Paolo e si decide di non operare, ma di fare un approfondimento dal quale è emerso che l’intervento non era necessario. È andato tutto bene, ma ho passato brutti momenti”, ha chiosato una delle showgirl più amate dal pubblico italiano.

Mara infatti, conosceva il noto professore a capo dell’omonima fondazione già da diverso tempo, in quanto spesso l’uomo è stato ospite di Domenica In, dove è capitato che hanno discusso delle varie iniziative dell’Airc, l’associazione italiana per la ricerca sul cancro. Veronesi e la Venier sono stati protagonisti anche di un aneddoto raccontato sempre da quest’ultima. Stando alla sua confessione, una volta lei avrebbe addirittura chiesto una visita all’uomo all’interno del camerino, poco prima della messa in onda della trasmissione targata Rai.