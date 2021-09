Milly Carlucci, rivelazione su Ballando con le Stelle: gli ospiti da favola

La conduttrice del talent show targato Rai ha svelato alcuni concorrenti di Ballando con le Stelle. Scopriamo insieme i loro nomi

La nuova edizione del programma guidato da Milly Carlucci è ormai alle porte. L’inizio delle riprese è fissato per il 16 di ottobre, anche se, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe essere anticipato di una settimana in base alle esigenze legate al palinsesto.

Dopo l’abbandono di Raimondo Todaro e il forfait di un altro paio di ballerine, la padrona di casa è corsa ai ripari, ingaggiando degli ospiti di prima fascia. Per quel che riguarda la giuria invece, essa è stata confermata in toto, a partire dalla presidentessa Carolyn Smith per arrivare ai soliti Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Gli opinionisti invece saranno Alberto Matano, Roberta Bruzzone e la new entry Alessandra Mussolini. A questo punto però, è arrivato il momento di svelare anche i nomi dei concorrenti che andranno a sfidarsi sulla pista da ballo.

Leggi qui -> Antonella Elia, il pesante tumore che l’ha colpita: “Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro”

Leggi qui -> Maria De Filippi, prima della tv voleva fare altro: il suo “fallimento” | Ecco di cosa si tratta

Ecco i partecipanti alla nuova edizione di Ballando con le Stelle

Il cast del talent show di Rai 1 è praticamente completo, o quasi. Ancora in ballo ci sono soltanto alcuni nomi, come ad esempio quello di Arisa, la quale starebbe contrattando per trovare il giusto accordo che la convinca a prendere parte alla gara.

Tuttavia ci sono già state diverse conferme, come quella dell’ex calciatore di Serie A Fabio Galante, oppure quella del parrucchiere dei vip Federico Fashion Style, nome d’arte di Federico Lauri. Scorrendo con la lista troviamo poi personaggi del calibro di Sabrina Salerno e della storica cantante italiana Mietta, la quale vanta ben otto partecipazioni al Festival di Sanremo nel corso della sua brillante carriera.

Uno dei partecipanti più controversi dovrebbe essere invece Morgan, che ha dichiarato di aver accettato l’offerta nonostante non si ritenga il più appropriato per quel ruolo. In seguito troviamo Valeria Fabrizzi, nota attrice che ha partecipato alle riprese della serie tv “Che Dio ci aiuti”. Infine c’è un altro pezzo da novanta, ovvero Al Bano, immenso artista nato a Cellino San Marco che è pronto a mettersi in gioco in una nuova sfida a dispetto dei suoi settantotto anni.