Monica Vitti, dopo la grande carriera oggi è irriconoscibile: ecco com’è diventata

La celebre attrice italiana è stata protagonista di una carriera incredibile. Andiamo a scoprire insieme come sta oggi

La Vitti è una delle attrici del nostro Paese più affermate di sempre. Nata a Roma nel 1931, nel corso della sua carriera ha lavorato al fianco dei migliori registi e interpreti della storia del cinema italiano. Parliamo di personaggi del calibro di Alberto Sordi, Nino Manfredi, Vittorio Gassman e tanti altri ancora.

Il suo debutto ufficiale sul grande schermo risale al 1955, quando ha preso parte al film di Guido Salvini intitolato “Adriana Lecouvreur”. Grazie alle sue grandi interpretazioni si è aggiudicata una miriade di premi e riconoscimenti, tra cui spiccano ben cinque David di Donatello, tra l’altro tutti come miglior attrice protagonista, dodici Globi d’oro e tre Nastri d’argento.

Per quel che concerne la sua sfera privata invece, Monica non ha mai avuto figli. Tuttavia ci sono state tre importanti relazioni sentimentali nella sua vita, di cui la prima è quella con Michelangelo Antonioni, regista con cui ha anche collaborato in alcune sue pellicole. Dopo di lui è venuto Carlo Di Palma, mentre nel 1995 si è sposata con Roberto Russo, dopo la bellezza di ventisette anni di fidanzamento.

Monica Vitti al giorno d’oggi

Tra meno di due mesi, ossia il prossimo 3 di novembre, la fantastica attrice capitolina festeggerà i suoi novanta anni. Ormai è molto tempo che non la vediamo più impegnata in una nuova pellicola, avendo abbandonato la scena cinematografica da circa tre decenni.

La sua ultima apparizione al cinema risale infatti al 1990 nel film diretto da lei stessa “Scandalo segreto”, mentre nel 1992 ha recitato in una fiction di Marcello Fondato chiamata “Ma tu mi vuoi bene?”. A partire dagli anni duemila è uscita definitivamente di scena, lasciando trapelare soltanto pochissime notizie sul suo conto.

La Vitti si è infatti ritirata a vita privata, anche a causa delle sue condizioni di salute non ottimali. Nel 2003 siamo venuti a conoscenza di una sua caduta per colpa della quale le è stata riscontrata una frattura del femore. Più recentemente invece, sono circolate alcune voci secondo cui la grande star del cinema italiano sarebbe stata ricoverata in una clinica elvetica, fino a che nel 2016 il suo attuale marito non ha smentito il tutto a gran voce, affermando che Monica vive nella sua abitazione romana in sua compagnia.