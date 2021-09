Ornella Muti, il lutto che l’ha distrutta: la morte di tumore al cervello

Ornella Muti è stata colpita da un durissimo lutto che ha devastato la sua famiglia. Ecco chi ha perso la nota attrice nata a Roma

Negli ultimi tempi il nome della Muti è circolato a causa della storia legata al tradimento di Adriano Celentano ai danni di sua moglie Claudia Mori. Ospite di una trasmissione televisiva insieme a sua figlia Naike, Ornella ha svelato dei nuovi retroscena che fino a quel momento erano ancora ignoti ai tanti amanti del gossip e delle cronache rosa.

L’attrice ha esordito al cinema da giovanissima, quando prima di compiere quindici anni ha preso parte alle riprese del film drammatico diretto da Damiano Damiani intitolato “La moglie più bella”, narrante le vicende di una donna che si chiama Franca Viola, ovvero la prima italiana che rifiutò il cosiddetto “matrimonio riparatore”. La pellicola più recente in cui ha recitato è invece “Mare di grano”, uscita nelle sale nel 2018 con regia di Fabrizio Guarducci.

Il terribile lutto che ha colpito Ornella Muti

Ornella è madre di tre figli, di cui la primogenita si chiama Naike e non si conosce l’identità di suo padre, mentre gli altri due, Carolina ed Andrea, sono nati dalla relazione sentimentale che ha intrapreso con l’imprenditore italiano Federico Fachinetti.

Il dramma devastante che ha sconvolto la vita della Muti è la morte di suo genero Andrea Longhi. Quest’ultimo ha sposato la seconda erede dell’attrice, ovvero Carolina, con la quale ha messo al mondo due bambini, Alessandro e Giulia, venuti alla luce rispettivamente nel 2014 e nel 2016.

L’uomo era malato già da qualche tempo, per l’esattezza dal 2017, quando gli venne diagnosticato un cancro al cervello che ha provato a fronteggiare con tutte le sue forze, fino al giorno della tragica dipartita. È stato un durissimo colpo per l’intera famiglia, ma naturalmente soprattutto per la figlia di Ornella, la quale ha definito Andrea come il primo amore vero della sua vita.

A dare la triste notizia è stata proprio la ragazza, che attraverso il suo profilo Instagram ha pubblicato anche il seguente messaggio dal contenuto strappalacrime: “Sei il mio guerriero. Hai lottato con un coraggio, con una forza. Ti amo vita mia. Riposa con gli angeli amore mio. Mi manchi come l’aria”.