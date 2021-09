“Un tumore al seno”: il dramma della cantante che raccontó a Eleonora Daniele

La lotta contro il tumore per una delle cantanti italiane più apprezzate dal pubblico, il tutto ai microfoni di Eleonora Daniele

Ci sono storie particolari che spesso vengono raccontate sul piccolo schermo, e che come protagonisti hanno personaggi del mondo dello spettacolo, della musica. Interviste dove emergono dettagli che restano nascosti, e che spuntano creando anche grande empatia con il pubblico.

E cosi a raccontare parte della sua vita ci ha pensato Rita Forte, cantante che ha scoperto il successo a ridosso degli anni ’90. Tanti successi hanno contribuito ad aumentare il successo della donna classe ’58, forte di una voce molto importante e di una personalità che al tempo colpì in maniera considerevole, al punto da creare una fanbase importante.

Una carriera cominciata in sordina, visto che Rita cominciò la sua carriera professionale come segreteria in uno studio notarile, dopo aver completato gli studi ed aver preso la laurea in Scienze politiche. Poi la svolta, arrivata grazie ad uno degli show più importanti del nostro paese.

Si, perchè la Forte nel 1991 partecipò al ‘Festival di Sanremo‘ nelle nuove proposte, facendo il suo primo passo nel mondo della musica e di fatto cominciando in la sua carriera. Da ‘E’ soltanto una canzone’ a ‘Le donne sono un’altra cosa’, sono davvero tanti i successi che hanno animato la discografia della forte. Una delle ultime importanti esperienze, tra l’altro, ha visto Rita protagonista nel 2014 anche al ‘Tale e quale show‘.

Rita Forte, il dramma del tumore

E cosi proprio Rita ha deciso di uscire allo scoperto, dopo anni, raccontando la difficile esperienza che ha dovuto vivere con la malattia. Il tutto fatto ai microfoni di Eleonora Daniele, nel corso di un’intervista per la trasmissione ‘Storie Italiane’.

La Forte ha raccontato la sua personale lotta contro il tumore, che ha ovviamente condizionato la sua vita: “Alla fine di aprile del 2019 ho fatto un controllo al seno e ho scoperto di avere di nuovo un tumore, dopo ventuno anni… All’improvviso sono tornate tutte le paure vissute quando ho avuto il cancro per la prima volta. A supportarmi c’erano i medici e il mio compagno”.

Rita ha poi proseguito, raccontando gli aspetti positivi di questa vicenda, legati soprattutto al fatto di aver scoperto in tempo la malattia: “Per fortuna questa volta me ne sono accorta in tempo. Il tumore era piccolissimo, perciò dopo l’operazione non ho fatto la chemioterapia”.