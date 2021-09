Aurora Ramazzotti, senza filtri lo rivela: “un vibratore…”

È una Aurora Ramazzotti senza filtri quella che recentemente si è resa protagonista di una serie di rivelazioni scottanti

Negli ultimi giorni sono circolate alcune indiscrezioni che vedrebbero la figlia di Michelle Hunziker in crisi con il suo fidanzato, Goffredo Cerza, con il quale intrattiene una relazione sentimentale da ormai quattro anni.

Secondo i rumors, i motivi di questo presunto periodo complicato che sta vivendo la coppia sarebbero evidenziati dal fatto che è qualche settimana che non interagiscono tra loro sui social network. Tuttavia, tale ipotesi non basta di certo per avere alcuna certezza a riguardo, anche perché i due sono sempre stati uniti ed affiatati, come dimostrato dalla splendida vacanza che hanno fatto insieme a Santorini.

La Ramazzotti è sempre più sulla cresta dell’onda, per via dei vari impegni in cui si sta cimentando. Oltre ai social dove è sempre attivissima, a breve Aurora sarà alla guida di una nuova trasmissione al fianco di Alvin sui canali Mediaset, ovvero “Mistery Land”.

Aurora Ramazzotti senza peli sulla lingua

La giovane influencer gestisce già da qualche tempo una “rubrichetta” direttamente sul suo profilo di Instagram. L’argomento principale delle sue dirette è il sesso, con la possibilità dei suoi followers di fare domande a riguardo.

Un appuntamento del genere ha scatenato diverse critiche, a partire da quelle di Fabrizio Corona e Caterina Collovati. Tuttavia il suo pubblico è sempre più numeroso e, soprattutto, curioso di ricevere il parere di Aurora relativamente ai loro quesiti.

Tra le domande più scottanti che le sono state proposte da parte degli utenti ce ne sono alcune che hanno attirato maggiormente l’attenzione, come ad esempio la seguente: “Non ho mai provato un vibratore. Vorrei provare. Consigli?” – “Devo farti un disegno?”– la replica ironica della Ramazzotti, a cui poi è seguita la sua spiegazione abbinata ad alcuni gesti per favorire una migliore comprensione.

Un altro quesito alquanto hot è stato invece quello di un’altra follower, che senza troppi giri di parole chiede: “Anale si o no?”, con immediata risposta della ventiquattrenne: “Ma cosa vuol dire si o no? Nella vita non c’è giusto o sbagliato, c’è solo quello che ti piace”.