Gerry Scotti, migliaia di dollari per combattere la malattia: la verità inaspettata

Un gesto di grande amore quello di Gerry Scotti, che ha cosi messo in campo tutta la sua umanità contro la malattia

Del mondo dello spettacolo, spesso e volentieri, si parla soltanto in termini di gossip, chiacchiericcio mediatico e classico inciucio da bar. Amori, intrighi, tradimenti, è quello che più tiene alta l’attenzione del pubblico verso i volto noti del show business, e cosi capita di ritrovarsi sorpresi quando ad emergere sono notizie dal tenore decisamente diverso.

Molti vip, infatti, hanno mostrato nel corso della propria carriera di avere anche un cuore d’oro. Chi più chi meno, c’è chi è riuscito a mettersi in mostra non soltanto per episodi legati al più classico gossip mondano, ma anche per gesti di grande amore e spessore umano. Tra questi figura di sicuro Gerry Scotti, già uno dei volti più amati nel mondo della televisione.

Proprio lui, infatti, rappresenta uno dei conduttori che da casa viene maggiormente apprezzato, e di fatto anche uno dei più longevi. In questi anni spesso ci siamo ritrovati ad ammirare programmi guidati proprio dallo stesso Gerry, e tra i più noti figurano ‘Chi vuol essere milionario’ e ‘Passaparola‘, diventati iconici in quel di Mediaset. Recentemente, poi, la partecipazione a ‘Tu si que vales’, altro format che ha avuto discreto successo. Ma Gerry, come detto, è anche uno che si è fatto apprezzare lontano dalle telecamere.

LEGGI ANCHE >>> Gerry Scotti fa l’annuncio che tutti aspettavano: finalmente ha deciso

LEGGI ANCHE >>> Gerry Scotti, la carriera abbandonata: così ha mollato tutto

Gerry Scotti, il gesto di grande amore

Essere pronti ad aiutare il prossimo, anche con gesti forti che spesso rimangono anche in secondo piano. Ci ha pensato Gerry, con la grande umanità emersa anche durante gli anni della sua carriera, un’empatia che gli viene riconosciuta da sempre. E cosi anche stavolta il conduttore ha messo in gioco tutta la sua umanità, il tutto per aiutare una persona in difficoltà.

Un bambino, nella fattispecie. Scotti, infatti, ha donato ben 5 mila euro per le cure e l’assistenza del piccolo Martin, affetto dalla sindrome di down. I problemi economici della famiglia del piccolo, infatti, hanno spinto il conduttore a fare questo gesto bellissimo, che ha nuovamente contornato Gerry di grande umanità.

Un uomo molto presente nel sociale, e cosi ha deciso di aiutare il bimbo di soli due anni, oltre all’associazione ‘Vola con Martin oltre il 21‘. Un Gerry da cuore grande, ma la cosa non sorprende più di tanto.