Ignazio Moser, è figlio di un personaggio famosissimo: ecco chi è

Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è figlio di un personaggio molto conosciuto. Andiamo a scoprire insieme la sua identità

Di recente la compagna di Ignazio è stata avvistata al Festival di Venezia, tuttavia in assenza dell’ex gieffino. Quest’ultimo, infatti, a differenza dello scorso anno ha deciso di non partecipare, anche se le cause al momento sono ignote.

La storia d’amore tra i due procede comunque senza alcun intoppo, come fanno capire dai rispettivi profili social, dove si scambiano costantemente frasi e messaggini da innamorati. All’inizio della scorsa primavera Moser è salpato verso le spiagge dell’Honduras, dove ha preso parte alla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi.

Durante la sua permanenza all’interno del reality show condotto da Ilary Blasi, la Rodriguez ha dichiarato più volte di sentire una grande mancanza del fidanzato, tanto che in occasione della finale si è recata sulle coste caraibiche per fargli una sorpresa.

Ecco chi è il padre di Ignazio Moser

Sicuramente sono in molti a conoscere il nome del padre di Ignazio, soprattutto tra gli amanti dello sport. Stiamo parlando niente poco di meno che di Francesco Moser, uno dei ciclisti italiani più grandi della storia.

Soprannominato lo “sceriffo”, in virtù della sua ottima gestione del plotone durante le varie fasi della gara, ha vinto il Giro d’Italia del 1984, posizionandosi davanti al francese Laurent Fignon ed al connazionale Moreno Argentin. Oltre al trionfo nella corsa rosa, Francesco si è aggiudicato diverse classiche, su cui spiccano su tutte le tre vittorie alla Parigi Roubaix, due al Giro di Lombardia e una nella Milano – Sanremo.

Come se non bastasse, ha conquistato il primo posto in una edizione della Gand – Wevelgen ed in una della Freccia – Vallone. Anche le statistiche generali parlano chiaro, infatti il padre di Ignazio risulta il ciclista italiano con il maggior numero di vittorie totali di sempre, con la bellezza di 273 successi.

Anche Ignazio aveva intrapreso la carriera del padre, tuttavia ha deciso di smettere in giovane età per seguire la strada che l’ha portato ad essere un personaggio televisivo. Durante un’intervista rilasciata dal vincitore del Giro d’Italia 1984, quest’ultimo ha confessato che avrebbe preferito che suo figlio avesse continuato con lo sport, tuttavia ha manifestato a gran voce tutto il suo amore all’indirizzo dell’ex gieffino.