Laura Pausini, lo rivela senza filtri: “Vorrei chiudermi in casa…”

La celebre cantante italiana si è resa protagonista di una serie di rivelazioni inaspettate. Andiamo a svelare quali sono state le sue parole

Lo spessore artistico della Pausini è assolutamente fuori discussione, essendo una delle cantanti nate nel nostro Paese più riconosciute a livello internazionale.

Sono ormai diversi anni infatti che calca i principali palcoscenici italiani e non, a testimonianza di quanto sia riconosciuta in quasi ogni angolo del mondo. L’ennesima prova di questo l’abbiamo avuta soltanto qualche mese fa, quando ha sfiorato di un soffio la vittoria dell’ambitissimo Premio Oscar, grazie al suo brano intitolato “Io si (Seen)”, utilizzato appunto come colonna sonora di un film hoolywoodiano.

Tuttavia non si può definire una sconfitta questa, in quanto già soltanto il fatto di essere arrivata così lontano è motivo di grande soddisfazione e gioia per l’artista nata a Faenza, comune di oltre cinquantamila abitanti in provincia di Ravenna.

Laura Pausini e la sua confessione

Soltanto una manciata di giorni fa, la Pausini ha caricato un post contenente alcune sue fotografie, al fianco delle quali ha inserito una lunga didascalia dal contenuto estremamente significativo: “Questo 1 settembre per me è un po’ come se fosse il 1 gennaio, perché lo vivo come un nuovo inizio”, questo il suo esordio con il quale annuncia una sorta di rinascita a livello personale.

Successivamente ha parlato di un film a cui sta lavorando, probabilmente quello che la vedrà protagonista assoluta nel racconto della sua vita e della sua carriera, affermando che non vede l’ora di mostrarlo al pubblico. A questo desiderio ne hanno fatto seguito altri, elencati nel corso della sua pubblicazione social.

“Vorrei trovare la casa dei miei sogni che sto disegnando da anni ma che non trovo mai. Vorrei sentirmi fragile ma anche immensamente sicura di me, non solo nelle foto”, le frasi di Laura, che poi prosegue ancora: “Vorrei chiudermi in casa e nello stesso tempo girare il mondo”.

A quanto pare c’è un po’ di confusione nelle sue idee, come confermato proprio dall’artista, ma al tempo stesso ha ammesso che è ritornata in lei la determinazione che era scomparsa fino a poco fa. Infine Laura ha voluto fare un augurio a tutti i suoi followers: “Buon rientro a tutti, a chi lavora e a chi studia, non facciamoci perdere d’animo, mani in tasca, sguardo sicuro, cuore che scoppia”.