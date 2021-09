Maria De Filippi, il dramma famigliare da lacrime: “Due tumori”

Un momento di grande paura, quello vissuto da Maria De Filippi. Ha raccontato tutto nel corso di un’intervista

Dalla dallo spessore umano importante, ma soprattutto in grado di scrivere pagine importanti della televisione italiana. Strappando un sorriso ma regalando anche un’emozione, una lacrima commossa. E cosi il ruolo di Maria De Filippi, nel corso degli ultimi anni, si è consolidato in maniera rilevante all’interno del panorama televisivo nostrano.

Una carriera lunghissima, fatta di tanti successi ma soprattutto di programmi riusciti, che hanno alimentato anche la stima da parte di tutto l’ambiente. Cosi da ‘Uomini e donne‘ ad ‘Amici’ passando per ‘C’è posta per te’, Canale 5 ringrazia vivamente la De Filippi per aver sfornato (e soprattutto guidato) nel corso del tempo una serie di programmi diventati poi iconici per tutta Mediaset.

C’è grande attesa per la nuova stagione televisiva, che ovviamente vedrà ancora protagonista la biondissima ‘Queen Mery’, pronta a regalare ancora quelle emozioni alle quali il suo pubblico è abituato da anni. Oltre al lavoro, va detto, di Maria è rimasta fortemente al centro dell’attenzione anche la relazione con Maurizio Costanzo, altra personalità molto rilevante nel mondo dello spettacolo.

Ci sono, però, anche altri amori nella vita di Maria, che hanno creato anche grande preoccupazione nel corso di questi anni. E’ stata lei, di fatto, a rivelare dei particolari retroscena sulla questione.

Maria De Filippi, la grande paura per Ugo

L’amore per Maurizio ma anche per i suoi cani. La De Filippi è una che dedica anima e corpo al suo lavoro, ma al tempo stesso ha anche grande attenzione per i suoi affetti, e tra questi figurano anche i suoi due cani, Filippa e Ugo. Proprio quest’ultimo, però, ha dato grande preoccupazione alla regina della televisione. Il tutto legato a dei problemi fisici che l’animale ha dovuto contrastare.

“Il mio cane di 15 anni, Ugo, ha superato proprio di tutto, tra cui due tumori, per me è stato un momento di paura e sofferenza. Non riuscirei a vivere senza di loro”, le parole della De Filippi rilasciate al settimanale ‘Chi’.

“Quando stanno male faccio loro delle punture diventando il loro medico. Non voglio vederli soffrire, sto molto male quando accade”, ha poi proseguito e chiosato Maria, chiarendo quanto ami fortemente i suoi cuccioli.