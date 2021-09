Avete mai visto casa di Jovanotti? Il posto dove vive è da favola

Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, amato dal pubblico e tra i migliori artisti degli ultimi anni. Ma dove vive? Posto incantevole

Quando si entra nei meandri del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport, conoscere a fondo i protagonisti è una delle attività principali da parte degli appassionati. Capire questi come vivono le proprie vite, andare a scavare nel privato per provare a scoprire qualche particolare retroscena, che possa raccontare ancora di più della personalità di un personaggio.

Tra i protagonisti più amati del mondo della musica italiana compare ci sicuro Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, uno di quelli che ha accompagnato intere generazioni durante la sua mastodontica carriera. Ci troviamo di fronte ad un artista poliedrico, in grado di assumere diverse forme e riuscire ad adattarsi all’avanzare dei tempi, senza perdere colpi ma soprattutto senza perdere il suo inconfondibile stile.

Anche oggi, a distanza di anni dal suo approdo nel mondo della musica, Lorenzo riesce a riempire gli stadi (fino a quando era possibile, Covid permettendo), o anche le spiagge (uno degli ultimi tour proprio in riva al mare) ed in generale ogni tipo di evento che lo ha visto protagonista negli ultimi anni. I suoi fan sono sempre molto attenti a quelle che sono le novità che arrivano direttamente da Cherubini, pronti a pregustare ogni tipo di annuncio, che riguarda un nuovo brano in uscita, un album o anche un evento particolare.

Dove vive Jovanotti? Una casa da sogno

Come detto in apertura, la curiosità su questi personaggi è sempre tanta, soprattutto sui particolari che animano le loro vite. E cosi in molti si chiedono: ma dove vive Lorenzo Jovanotti? Il cantautore toscano ha una casa in un paesino in provincia di Arezzo, Cortona, dove spende il tempo libero e si ricarica per affrontare gli impegni della vita di tutti i giorni.

Ma, va detto, quella di Lorenzo è letteralmente una casa da sogno. Immersa nel verde, in una di quelle terre dove la natura la fa da padrona, tipiche di quella Toscana che ogni anno raccoglie migliaia di visitatori proprio per la bellezza della sua terra. Poi uno stile molto particolare, niente di eccessivamente moderno (almeno all’esterno) proprio per conservare quel senso di vintage che evidentemente Jovanotti ama abbracciare. Leggermente in altura, anche per ammirare una fantastica vista da casa sua.