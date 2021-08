Avete visto dove vive Belen Rodriguez? Casa sua è un sogno a occhi aperti

La Rodriguez è proprietaria di una splendida abitazione in cui vive insieme alla sua famiglia. Scopriamo qualche particolare in più

Già da oltre un mese sono in corso le registrazioni della prossima stagione di “Tu si Que Vales”, talent show condotto fin dalla primissima edizione da Belen.

È dal 2017 che viene affiancata in questa esperienza da Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara, mentre negli anni precedenti al loro posto ci sono stati prima Francesco Sole e poi Simone Rugiati. La messa in onda della puntata inaugurale è prevista per il 18 settembre, salvo slittamenti imprevisti dell’ultima ora.

Mentre la giuria è stata confermata al cento per cento, all’interno del programma ci sarà una novità. Quest’ultima consiste in una sorta di rubrica curata dalla fresca vincitrice di “Amici di Maria De Filippi”, la giovane ballerina romana Giulia Stabile. La fidanzata di Sangiovanni infatti, si occuperà di alcuni contenuti che verranno poi pubblicati sulla piattaforma di Witty tv, come riportato dal sito internet “TvBlog”.

La casa da sogno di Belen Rodriguez

Le dodici puntate che sono in programma saranno riprese negli studi televisivi Elios a Roma, pertanto la showgirl nata nella capitale argentina dovrà spostarsi per recarsi al lavoro. Lei, infatti, abita con Antonino Spinalbese ed i suoi due figli a Milano.

Belen vive in uno splendido attico situato a Corso Sempione con la sua famiglia, dove trascorre il tempo libero insieme alle persone da lei più amate. L’abitazione della modella è caratterizzata da uno stile sobrio ed elegante, dove i toni chiari la fanno da padrone.

Sul pavimento è disteso un bellissimo parquet, mentre le grandi finestre permettono alla luce di entrare in modo da rendere l’openspace ancor più luminoso. Da alcuni scatti da lei pubblicati sui social network è possibile vedere anche una scalinata nera di ferro, a differenza dei divani che invece sono bianchi.

L’unica stanza della casa che fa eccezione in riferimento al colore delle pareti è la cucina, la quale è stata dipinta con una tonalità di verde. I mobili al suo interno sono quasi tutti realizzati in legno, così come il tavolo, su cui i membri della famiglia Rodriguez si riuniscono per mangiare.