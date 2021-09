Elettra Lamborghini, bolle preoccupanti sulla pelle dell’ereditiera: cos’è successo?

Sulla pelle di Elettra Lamborghini sono apparse alcune bolle dall’aspetto preoccupante. Scopriamo insieme cosa le è successo

Appena una manciata di ore fa, la giovane cantante bolognese ha fatto gli auguri a suo marito che ha compiuto trentaquattro anni. A tal proposito, la Lamborghini ha pubblicato uno scatto di Afrojack, noto DJ olandese, il quale è stato immortalato con un gran sorriso davanti alla torta di compleanno.

La coppia si è sposata nel settembre del 2020, dopo circa un anno di fidanzamento, in una splendida villa che si affaccia sulle acque del lago di Como. La grande assente della cerimonia è stata sua sorella Ginevra. Quest’ultima non si è presentata all’appuntamento in quanto le due non godono affatto di un buon rapporto.

Come dichiarato dalla maggiore, lei ed Elettra sono diverse praticamente in tutto, dallo stile di vita condotto fino ai gusti personali. Ciò nonostante ha ammesso che le è dispiaciuto mancare ad un evento del genere, tuttavia per il momento i loro dissidi sembrano alquanto aspri ed irrisolvibili.

Leggi qui -> Avete mai visto la sorella di Elettra Lamborghini con cui ha litigato? Non sembrano nemmeno parenti

Leggi qui -> Elettra Lamborghini in canottiera stende i fans: forme incontenibili – FOTO

Strane bolle sulla pelle di Elettra Lamborghini

Nell’ultima stagione l’artista ha vestito i panni dell’opinionista all’interno dello studio dell’Isola dei Famosi. Ormai è diventata infatti uno dei personaggi più in voga sul piccolo schermo, come testimoniato anche dai diversi inviti ricevuti da parte delle conduttrici dei vari salotti televisivi, tra cui quello di Barbara D’Urso e quello di Silvia Toffanin.

Nonostante la sua sempre più costante attività televisiva, Elettra non ha mai trascurato i suoi canali social, in particolar modo Instagram, dove condivide spesso nuovi aggiornamenti con i suoi quasi sette milioni di followers. Di recente l’ereditiera ha caricato una storia in cui ha mostrato delle strane bolle all’altezza del suo polso.

Queste sarebbero causate dai laser utilizzati per rimuovere i tatuaggi, dei quali la Lamborghini si è pentita in quanto fatti quando era ancora molto giovane. Questa tecnica è però molto invasiva, al punto che può scatenare effetti collaterali come ad esempio quelli che vediamo nello scatto da lei pubblicato.

Ciò nonostante la ventisettenne non ha perso il suo senso dell’umorismo, tanto che ha ironizzato sull’accaduto attraverso una frase inserita nella parte inferiore della foto: “Buongiornissimo. Adoro, non mi aveva mai fatto così ho un buon presentimento”, queste le sue parole al fianco delle quali ha aggiunto alcune emoticon sorridenti.