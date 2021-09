Gianni Morandi confessa la situazione complicata: “Il problema è…”

Il celebre cantante italiano ha confessato un problema che gli sta creando diversi fastidi. Scopriamo insieme di che si tratta

Circa tre settimane fa Gianni e la sua amatissima Anna hanno festeggiato ventisette anni di amore. L’artista ha celebrato l’anniversario con una bellissima foto pubblicata sulla piattaforma di Instagram, all’interno della quale vediamo lo splendido sorriso dei due mentre si trovano in riva al mare.

La coppia si è unita in matrimonio nel 2004, mentre nel 1997 hanno messo al mondo un figlio di nome Pietro. Quest’ultimo ha deciso di seguire le orme paterne, avendo intrapreso un importante percorso musicale. Anche se oggi è felicissimo con sua moglie, in passato Morandi era già convolato a nozze con un’altra donna.

Stiamo parlando naturalmente di Laura Efrikian, nota attrice veneta dalla quale ha avuto i suoi primi eredi, Marianna e Marco, nati rispettivamente nel 1969 e nel 1974. In realtà, precedentemente la donna ha partorito anche un’altra bambina che purtroppo è morta tragicamente ad appena poche ore di distanza dal parto.

Leggi qui -> Gianni Morandi, spunta la prima foto della mano dopo l’ustione: la situazione non è delle migliori

Leggi qui -> Pietro, figlio di Gianni Morandi: ha lo stesso talento del padre | Ecco cosa fa

Il problema confessato da Gianni Morandi

In uno dei suoi post più recenti, il vincitore della trentasettesima edizione del Festival di Sanremo ha caricato un video in cui ha messo in evidenza un suo problema.

Accanto alla clip in questione, il cantante ha inserito una breve didascalia che recita: “Il problema è il dito mignolo…”. Come ben sappiamo, qualche tempo fa Gianni ha subito un grave incidente domestico. Mentre stava dando fuoco ad alcune sterpaglie nei suoi terreni in campagna, è scivolato accidentalmente cadendo proprio nelle fiamme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

L’infortunio gli è costato delle serie ustioni, in particolar modo sulla mano, che pian piano sta cercando di rimettere in sesto grazie alle costanti fisioterapie a cui si sta sottoponendo. Nel suddetto video infatti, Morandi ha provato a suonare con la chitarra un brano di Franco Battiato, “Centro di gravità permanente”, proprio per testare la funzionalità del mignolo della mano ferita.

Stando a quanto possiamo vedere, fortunatamente l’arto del grandissimo artista sta tornando in buone condizioni. A dargli manforte in un momento tanto delicato è stata senza alcun dubbio la sua famiglia, come confessato dallo stesso, tuttavia anche amici e colleghi non sono stati da meno. Ad ogni sua pubblicazione sono infatti centinaia i messaggi di supporto che arrivano al suo indirizzo, a testimonianza di quanto sia rispettato ed amato da tutti gli italiani.