Marina, sorella di Pier Silvio Berlusconi: oggi è irriconoscibile | Ecco com’è diventata

La sorella di Pier Silvio Berlusconi è un’affermata imprenditrice milanese. Andiamo a vedere di che cosa si occupa al giorno d’oggi

Pier Silvio e Marina sono i figli avuti da Berlusconi dalla sua prima moglie, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Gli altri tre invece, ossia Barbara, Eleonora e Luigi, sono nati dalla relazione sentimentale dell’ex premier con l’attrice bolognese Veronica Lario.

Del compagno di Silvia Toffanin sappiamo diverse cose, in quanto riveste la carica pubblica di amministratore delegato di Mediaset. Anche quest’anno ha presenziato la presentazione del palinsesto della prossima stagione televisiva, annunciando i vari programmi di spicco confermati e, al tempo stesso, alcune novità che presto vedremo sulle frequenze dei canali del Biscione.

Lui e la nota conduttrice di “Verissimo” vivono insieme ai loro figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, in una meravigliosa villa a picco sul mare presso Portofino, una delle località più ‘In’ della costiera ligure. La loro storia d’amore dura quasi da vent’anni, tuttavia i due per il momento non hanno ancora celebrato le tanto attese nozze.

Ecco che fa Marina, sorella di Pier Silvio Berlusconi

Nata a Milano nell’agosto del 1966, all’età di trenta anni Marina è diventata vicepresidente di Fininvest, carica mantenuta fino al 2005. Al giorno d’oggi ha mantenuto una posizione di assoluto prestigio all’interno del consiglio di amministrazione della principale holding di famiglia.

Qualche anno fa è stata collocata da “Forbes” nelle classifica stilata delle cinquanta donne più potenti al mondo, mentre a partire dal 2003 opera nella direzione della casa editrice “Mondadori”. In merito a quella che è la sua vita privata invece, la figlia di Silvio Berlusconi si è sposata nel 2008 con Maurizio Vanadia, primo ballerino del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano.

La coppia ha dato alla luce due figli, i quali si chiamano Gabriele e Silvio (in onore di suo nonno con il quale condivide oltre al nome anche la data di nascita). Lo scorso anno Marina è risultata positiva al Covid 19, ma per fortuna senza gravi conseguenze. In passato invece, la cinquantacinquenne si è schierata al fianco di suo padre, affermando che ha dato tanto alla politica italiana e che, se non fosse stato per il sistema italiano da lei definito “malato”, avrebbe potuto fare anche di più.