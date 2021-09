Ricordate Melita Toniolo, bellezza tutta italiana dei primi anni 2000? Ecco cosa fa oggi

In molti ricordano la bellezza di Melita Toniolo, una delle showgirl più in voga negli anni 2000. Ecco di che cosa si occupa oggi

Dopo aver partecipato ad una serie di concorsi di bellezza, Melita ha esordito in alcune tv locali, fino al suo approdo sulle reti Mediaset, dove nel 2006 ha preso parte alle riprese di “Distraction”.

In seguito ha lavorato per un breve periodo come inviata de “Le Iene”, ma la reale consacrazione l’ha raggiunta grazie alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello. È rimasta all’interno della casa più spiata d’Italia per poco più di due mesi, venendo eliminata dal gioco nel corso della nona puntata. Nonostante la vittoria finale sia spettata a Milo Coretti, per la Toniolo si è trattato comunque di un grande successo, considerando il forte apprezzamento ricevuto da parte del pubblico da casa.

A testimonianza di questo, negli anni a seguire la modella nata a Treviso è stata chiamata a partecipare a svariate trasmissioni, la maggior parte delle quali sull’emittente del Biscione, ad eccezione del lungo periodo in cui ha lavorato per “Quelli che il calcio”, format di stampo sportivo in onda sulle frequenze di Rai 2.

Leggi qui -> Sapete dove vive Riccardo Scamarcio? La sua dimora è fotonica

Leggi qui -> Avete visto dove vive Belen Rodriguez? Casa sua è un sogno a occhi aperti

Che fa oggi Melita Toniolo?

Nel curriculum dell’ex Diavolita di “Lucignolo” figurano anche un paio di esperienze cinematografiche. La prima risale al 2007, quando ha preso parte al film di Ulderico Acerbi intitolato “A Light of Passion”, mentre nel 2011 ha recitato nella pellicola “Una cella in due”, diretta dal regista italiano Nicola Barnaba.

Dopo il grande successo degli anni passati però, negli ultimi tempi Melita è uscita gradualmente di scena, trovando sempre meno spazio sul piccolo schermo. Una delle ragioni principali di questo allontanamento è senz’altro il fatto che è diventata mamma.

Nel dicembre del 2017 infatti, la Toniolo ha messo al mondo suo figlio Daniel, avuto dalla relazione sentimentale con il comico Pistillo, nome d’arte di Andrea Viganò, con il quale è fidanzata dal 2015. In passato invece, la showgirl è stata protagonista di un’altra storia d’amore, cioè quella con l’attore romano Alessandro Tersigni, durata all’incirca poco più di due anni.

Arrivando al presente, l’ultimo incarico televisivo della splendida modella è stato quello di giurata di “All Together Now”, trasmissione presentata da Michelle Hunziker in cui la trentacinquenne ha lavorato nel 2019 e nel 2020.