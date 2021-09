Sapete quanto guadagna Gianni Morandi? Oggi è uno dei più ricchi

Gianni Morandi uno dei volti più amati dagli italiani, ma quanto guadagna? Cifre esorbitanti per il cantante bolognese

Tra gli artisti che animano il panorama musicale (ma ad oggi anche televisivo) Gianni Morandi rappresenta di sicuro uno dei volti più amati. Una carriera straordinaria, fatta di grandi successi ma al tempo stesso anche di grande versatilità, che gli permesso di esplorare anche ruoli del tutto inediti per un cantante affermato come lui.

E cosi Morandi è arrivato, soprattutto negli ultimi anni, a guadagnare il grande consenso del pubblico riuscendo ad attirare l’attenzione di tutto quelli che hanno voluto ammirarlo non soltanto per quella che è la sua musica, certo diventata iconica nel corso del tempo. ‘Uno su mille ce la fa‘ canta proprio Gianni, e proprio lui ci è riuscito a diventare un volto di spessore anche sul piccolo schermo.

Si, perchè Morandi ad oggi è considerato da tutti anche un personaggio televisivo ormai affermato. E cosi anche molto seguito sui social, dove aggiorna costantemente i suoi follower anche su quelle che sono le vicende della sua vita privata. E cosi anche l’incidente alla mano, che tanto ha tenuto in apprensione i suoi fan, e la sua riabilitazione che ad oggi prosegue a gonfie vele, con Gianni che in questi mesi non ha mai perso il sorriso, nonostante la sofferenza per l’incidente.

Gianni Morandi tra i più amati, ma quanto guadagna?

Molti, poi, spesso vorrebbero sapere di più riguardo i retroscena della vita privata dei volti noti, ed ovviamente lo stesso vale anche per il buon Gianni. In molti si domandano: ma quanto guadagna un personaggio cosi amato come Morandi? Cifre ufficiali, ovviamente, non ce ne sono, ma di sicuro parliamo di guadagni importanti.

A questa considerazione possiamo arrivare anche attraverso quella che è stata l’esperienza di Morandi come conduttore al ‘Festival di Sanremo‘. Proprio in quel caso Gianni ha avuto l’opportunità di misurarsi con un’avventura importante, che gli diede modo di misurarsi con un ruolo delicato ma al tempo stesso assolutamente calzante per la personalità di Gianni.

Al tempo, ricorda ‘Il Corriere della sera’, Gianni guadagnò 800 mila euro per ognuna delle sue partecipazioni come direttore artistico. Cifre che lasciano ben capire quanto possa valere, ad oggi, la presenza di Morandi all’interno di un contesto televisivo o per un evento.