Silvia Toffanin finalmente lo annuncia: la notizia che tutti aspettavano

La compagna di Pier Silvio Berlusconi si è resa protagonista di un annuncio che tutti i suoi numerosi fan aspettavano con impazienza

Ormai la Toffanin è diventata un punto cardine di Mediaset, emittente televisiva per cui lavora dai primi anni del secolo corrente. Il grande exploit lo ha avuto grazie alla trasmissione che conduce tutt’oggi, “Verissimo”, uno dei talk show più seguiti dal pubblico italiano.

Con il passare del tempo Silvia è stata in grado di mettere in evidenza tutta la sua serietà e la sua professionalità, motivo per cui è tanto apprezzata dai vertici del Biscione. Prima di essere posta alla guida del noto programma dedicato alle interviste di Canale 5, la showgirl ha vestito i panni della letterina all’interno di “Passaparola”, dove vi è rimasta fino al 2002.

Nello stesso periodo si è legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex Presidente del Consiglio, con il quale ha messo al mondo due bambini. Sia la presentatrice che il suo uomo si sono sempre tenuti alla larga dalle indiscrezioni e dai rumors, in quanto gelosi della privacy della loro famiglia.

L’annuncio di Silvia Toffanin

Durante la presentazione della programmazione della stagione 2021/2022 è arrivato l’annuncio che i tanti fan della conduttrice veneta attendevano da tempo.

Il talk show da lei diretto avrà infatti un appuntamento in più. Oltre alla puntata tradizionale del sabato, “Verissimo” andrà in onda anche la domenica. Ecco le parole dell’amministratore delegato di Mediaset con le quali ha comunicato ai telespettatori la variazione del palinsesto.

“C’è un cambiamento editoriale, vogliamo continuare ad arricchire e a diversificare. Riguardo la domenica non c’è nessun ripensamento al passato. Barbara D’Urso ha fatto un lavoro bellissimo e preziosissimo. Diciamo che la nostra percezione ci ha fatto intuire che quel tipo di infotainment a 360 gradi è un po’ passato”, queste le frasi usate da Pier Silvio con cui ha ‘detronizzato’ Carmelita.

Proprio nelle ultime ore invece, sulla pagina Instagram del programma targato Mediaset è stata pubblicata la comunicazione ufficiale attraverso un post: “Si, stiamo tornando… e ci aspettano grandi emozioni da vivere insieme! Verissimo RADDOPPIA: vi aspettiamo, per la prima volta in onda, di domenica pomeriggio e nel consueto appuntamento del sabato”.