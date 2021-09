Cristiano Malgioglio ha una figlia: ecco chi è la “ragazza sconosciuta”

In pochi sanno che Cristiano Malgioglio ha tre figli. Cosi il cantautore ha deciso di rivelare tutto nel corso di un’intervista

Negli ultimi anni diversi personaggi hanno guadagnato le luci dei riflettori grazie a personalità tremendamente estroverse e particolari. La televisione, cosi come i social, sta enfatizzando in particolare proprio personaggi in grado di mostrare lati particolari di sé stessi, istrionici.

E cosi da questo pentolone è emerso (ma già da diverso tempo, a dire la verità) Cristiano Malgioglio, che ha riscoperto una nuova giovinezza proprio negli ultimi anni. La sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’, prima come opinionista e poi come concorrente, ha dato modo al paroliere siciliano di ritagliarsi uno spazio importante sul piccolo schermo ma anche sul web.

Cristiano è diventato virale in pochissimo tempo, grazie al suo modo di fare, le sue battute, quello che riguarda la sua vita in termini artistici. Anche nel mondo della musica, il buon Malgioglio si è letteralmente riscoperto, portando sul mercato brani che hanno prontamente guadagnato le orecchie di migliaia di persone.

Nel 2017, ad esempio, ‘O maior golpe do mundo (mi sono innamorato di tuo marito)’, è stato letteralmente un successo, che permesso a Cristiano di aumentare anche il suo successo. Inviti in televisione, eventi, serate danzanti, una popolarità che ha cosi trovato spicco e che ancora oggi tiene Malgioglio sulla cresta dell’onda.

Cristiano Malgioglio e i figli tenuti nascosti

Ci sono aspetto della vita delle persone che restano nell’ombra, e quando si tratta di personaggi famosi il tutto assume una risonanza estremamente rilevante. E cosi anche nel caso di Cristiano c’è un aspetto molto particolare della sua vita che, però, è rimasto nel segreto per diverso tempo. Soltanto qualche tempo fa il cantautore classe ’45 ha deciso di uscire allo scoperto, raccontando cosi una verità che ha lasciato tutti senza parole.

Malgioglio, infatti, ha tre figli. Esatto, un aspetto che ha sorpreso tutti visto che lui stesso non ne aveva mai fatto parole. Cosi ha deciso di raccontare tutto ai microfoni della rivista ‘Visto’: Omara, William e Riccardo sono i nomi dei tre ragazzi cubani adottati da Cristiano.

“Le sono molto legato (parla di Omara, ndr). Seguo anche altre due creature: William e Riccardo. Vivono tutti e tre a Cuba. Sì, ho tre figli a distanza. E’ stata una scelta che ho fatto tanti anni fa, ma non l’ho mai pubblicizzata. Ora sono adulti, sono fiero di averli aiutati a crescere. Non li ho adottati, ma li considero figli miei. Vado spesso a Cuba per incontrarli”.