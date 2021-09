Giovanni, figlio di Claudio Baglioni: talento cristallino come il padre | Ecco cosa fa

Il figlio di Claudio Baglioni, Giovanni, ha mostrato di possedere un talento cristallino come il padre. Scopriamo insieme cosa fa

In occasione dei Seat Music Award che si sono tenuti l’altro ieri all’interno dello storico anfiteatro scaligero, Baglioni ha ricevuto direttamente dal sindaco Federico Sboarina il Premio Arena di Verona. Questo riconoscimento gli è stato consegnato in virtù dello splendido rapporto che l’artista romano ha con la città veneta, dove nel corso della sua brillante carriera ha realizzato dei fantastici concerti.

Nel 2022 tornerà nuovamente ad esibirsi nell’affascinante cornice veronese, con l’intenzione di cantare alcuni dei suoi successi più conosciuti in due date del suo tour, il quale prende il nome di “Dodici note”.

“L’idea a questo punto è di fare un grande concerto dove la musica sia protagonista, ho già sperimentato a inizio anno al Teatro dell’Opera di Roma”, queste le parole di Claudio a margine della consegna del suddetto premio, con le quali ha svelato il suo progetto.

Ecco chi è Giovanni, il figlio di Claudio Baglioni

Nell’agosto del 1973 il celebre artista capitolino è convolato a nozze con Paola Massari, dalla quale nove anni più tardi ha avuto il suo unico figlio Giovanni. È proprio a quest’ultimo che ha dedicato uno dei più famosi singoli da lui mai incisi, ovvero “Avrai”.

La storia d’amore con la sua ormai ex moglie è terminata nel 1994, quando ha conosciuto la sua attuale partner, il cui nome corrisponde a quello di Rossella Barattolo. Dopo che per alcuni anni la loro relazione è stata tenuta segreta, nel 2008 la coppia ha deciso di rendere ufficiale la loro unione.

Il figlio di Baglioni ad oggi ha trentanove anni e fin dalla sua giovinezza si è avvicinato al mondo della musica così come suo padre. Giovanni è infatti un abile chitarrista, che grazie al suo talento è riuscito a calcare alcuni importanti palcoscenici in giro per il pianeta.

Dopo il suo album intitolato “Anima meccanica”, il ragazzo è partito per un tour mondiale durante il quale ha messo in luce tutte le sue doti come musicista. Anche lui è molto riservato come Claudio, tanto che lo stesso chitarrista ha ammesso in un’intervista di avere diversi lati del carattere affini a quelli del suo noto genitore, oltre naturalmente all’amore per la musica.