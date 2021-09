Roberta Morise, ex di Carlo Conti ha una malattia: “Le conseguenza possono essere gravissime” | Rischia l’invalidità

Roberta Morise è affetta da una malattia che potrebbe avere delle gravissime conseguenze. Vediamo insieme di che si tratta

L’ex modella calabrese è stata la compagna di Carlo Conti per alcuni anni, a partire da quando ha collaborato con lo showman all’interno del quiz show di Rai 1 “L’Eredità”. La relazione si è conclusa nel 2011 ed i motivi che hanno portato alla rottura li ha svelati la stessa Roberta durante un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”.

Stando al suo racconto, il rapporto tra lei e il conduttore si è logorato anche a causa della notevole differenza di età, che li ha portati ad essere quasi come “padre e figlia”, fino al punto in cui la passione si è spenta in via definitiva.

Mentre Conti è stato impegnato soltanto qualche giorno fa alla guida dei Seat Music Awards al fianco di Vanessa Incontrada, l’ultima esperienza televisiva di rilievo della Morise risale allo scorso anno, periodo in cui è terminata la sua avventura alla guida de “I fatti vostri” insieme a Giancarlo Magalli.

Roberta Morise e la malattia che la affligge

In tempi non sospetti, la presentatrice nata in un piccolo comune in provincia di Cosenza ha concesso una lunga intervista riportata sulle pagine di “Gente”, all’interno della quale ha svelato di essere affetta da una patologia che colpisce gli occhi.

A quanto sembra, la showgirl avrebbe una retina più sottile del solito ed una pressione oculare doppia rispetto ai valori medi, motivo per cui rischia addirittura di perdere la vista. “Già una volta ho rischiato di perdere la funzionalità dell’occhio destro. Non che il sinistro sia perfetto, però l’altro è particolarmente inguaiato. Un paio di anni fa un orzaiolo mi afflisse per tre mesi di fila. Andai da un oculista e rimasi scioccata”, le parole sconvolgenti di Roberta.

Il rischio corso dalla Morise è molto grande: “Le conseguenze possono essere gravissime, dalla formazione di veri e propri fori, pericolosissimi per i cristallini, all’emergere del glaucoma, che induce alla cecità. Io ero già in uno stato avanzato di pericolo, per questo l’orzaiolo è diventato un calazio, una cisti sull’occhio dolorosissima”. Nel tentativo ovviare al problema la trentacinquenne ha provato qualsiasi tipo di soluzione, compresa quella del laser, ma purtroppo per il momento non sembrano esserci dei miglioramenti evidenti.