Roberto Benigni, i figli mai avuti con la moglie: il motivo è stato rivelato

Uno dei più grandi attori e registi italiani, Roberto Benigni, non ha mai avuto figli. Ecco svelato finalmente il motivo

Attore di successo internazionale, Benigni è considerato uno dei massimi esponenti del cinema moderno nostrano. Il suo smisurato talento è sfociato nella vittoria del Premio Oscar nel 1999, grazie al film diretto da lui stesso “La vita è bella”.

Un’altra pellicola a cui ha partecipato che va assolutamente ricordata è “Non ci resta che piangere”, capolavoro assoluto all’interno del quale ha affiancato il compianto Massimo Troisi. In realtà però, prima di cominciare la sua carriera nel mondo della recitazione, Roberto ha esordito come cantante, attività terminata quando poco più che ventenne è salito sul palcoscenico teatrale, trovando così la sua vera passione.

Proprio in questi giorni invece, il sessantottenne nato in provincia di Arezzo ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera, in occasione della settantottesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Nella platea è stata presente anche sua moglie, Nicoletta Braschi, alla quale ha dedicato il prestigioso riconoscimento.

La ragione per cui Roberto Benigni non ha avuto figli

“Il mio modo di misurare il tempo è con te e senza di te, facciamo tutto insieme da quaranta anni, questo premio ti appartiene, lo dedicherai tu a chi vorrai”, queste le bellissime parole di Benigni rivolte all’indirizzo della consorte durante la consegna del Leone d’oro.

I due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune. Hanno collaborato insieme per la prima volta sul set di un film realizzato dallo stesso regista toscano intitolato “Il piccolo diavolo”, distribuito nelle sale nel 1988. Successivamente invece, ovvero nel dicembre del 1991, la coppia è convolata a nozze, consacrando il loro amore in una cerimonia riservata a pochissimi parenti.

Durante il suo discorso tenuto a Venezia appena qualche giorno fa, Roberto ha continuato ad elogiare la sua amata Nicoletta con delle frasi di un romanticismo assoluto: “La prima volta che ti ho vista ricordo che emanavi talmente tanta luce che ho pensato che Nostro Signore facendoti nascere avesse voluto adornare il cielo di un altro sole. È stato proprio quello che si dice un amore a prima vista, anzi a ultima vista, anzi a eterna vista”.

Nonostante il grande amore reciproco però, la coppia di attori non ha mai avuto figli. Benigni non si è mai espresso a riguardo, tuttavia lo ha fatto la Braschi, affermando di non possedere un grande senso materno e pertanto di sentirsi bene così, senza eredi. A quanto pare dunque, sembra trattarsi di una scelta condivisa dai due, i quali hanno preferito dedicarsi al lavoro piuttosto che allargare la loro famiglia.