Terence Hill, da attore di successo al logorante dramma: l’orrenda morte del figlio

Mario Girotti, in arte Terence Hill, diversi anni fa ha subito un pesantissimo dramma, ovvero la morte di suo figlio

Tra non molto tempo verrà trasmessa sulle frequenze dei canali Rai la tredicesima edizione di “Don Matteo”, storica serie tv all’interno della quale Terence ha vestito i panni del protagonista. L’attore nato a Venezia parteciperà alle prime quattro puntate, fino a quando subentrerà al suo posto “Don Massimo”, personaggio che sarà interpretato da Raoul Bova.

Il passaggio di consegne è stato ufficializzato dallo stesso Hill, che a quanto pare ha manifestato il suo desiderio di passare più tempo con la sua famiglia e con i suoi affetti più cari, anche considerata la sua veneranda età di ottantadue anni, portati comunque alla grande.

Nel lontano 1967 ha sposato sua moglie, Lori Zwicklbauer, dalla quale ha avuto suo figlio Jess, nato nel 1969. La coppia ancora oggi sta felicemente insieme, anche se la loro serenità è stata turbata diverso tempo fa da un evento che definire drammatico sarebbe addirittura riduttivo.

La morte del figlio di Terence Hill

Dopo l’arrivo di Jess, Terence Hill e sua moglie hanno deciso di adottare un altro bambino, il quale si chiamava Ross. Quest’ultimo, purtroppo, è scomparso tragicamente lasciando un vuoto enorme nel cuore di entrambi i suoi genitori.

L’attore ha faticato molto a riprendersi dal grave lutto, a causa del quale ha vissuto dei momenti di puro dolore al fianco di sua moglie. La morte del ragazzo è avvenuta nel 1990, per colpa di un drammatico incidente stradale accaduto nello stato statunitense del Massachussets.

Le rigide condizioni climatiche hanno portato alla formazione di una lastra di ghiaccio, sulla quale il giovane è transitato per poi sbandare con la vettura, fino a terminare la sua corsa contro un albero. L’impatto è stato devastante, tanto che non ha lasciato alcuna speranza al figlio di Mario Girotti.

L’attore aveva un ottimo rapporto con Ross, così come lo ha con il suo altro erede Jess. È anche per l’amore di quest’ultimo che il protagonista di “Don Matteo” ha trovato il coraggio e la forza di ripartire, nonostante il dolore provato il giorno della dipartita del ragazzo che lo accompagnerà per tutto il corso della sua vita.