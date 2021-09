Viso imbronciato da bambino, oggi fa ridere il mondo: ecco chi è

Il bambino che vediamo nella foto in bianco e nero oggi è ritenuto uno dei migliori attori italiani in circolazione

Nato a Roma nel novembre del 1950, il personaggio di cui vi parliamo quest’oggi è conosciuto da chiunque, per merito della simpatia e della profondità delle pellicole a cui ha partecipato. Sicuramente la comicità fa parte del suo vasto repertorio, all’interno del quale troviamo però anche molte altre qualità.

A partire dalla prima parte degli anni ottanta ha esordito anche come regista, dimostrando di essere in grado di gestire alla grande un set cinematografico. Al suo fianco hanno lavorato interpreti di alta levatura, con i quali ha realizzato dei veri capolavori del cinema made in Italy.

Leggi qui -> Andrea Delogu ha un disturbo che si porta dietro: non si può guarire del tutto

Leggi qui -> Pier Silvio Berlusconi, non c’è stata solo Silvia Toffanin: ecco chi è la prima moglie e la madre di sua figlia

Ecco l’identità del bimbo immortalato in foto

Il nome del famosissimo attore a cui facciamo riferimento corrisponde a quello di Carlo Verdone. La carriera del settantenne capitolino ha bisogno di poche presentazioni, dato che ha collezionato una lunga serie di successi con i quali è entrato di diritto nell’olimpo dei più grandi di sempre.

Come accennato in precedenza, il primo film in cui ha svolto anche il ruolo di regista è “Un sacco bello”, distribuito nelle sale nel 1980. A questo hanno fatto seguito altre commedie di successo, come per esempio “Bianco, rosso e Verdone”, “Borotalco”, “Gallo cedrone”, “Viaggi di nozze”, “Compagni di scuola”, “Troppo forte” e moltissimi altri ancora.

In merito alla sfera personale, Carlo è padre di due figli, Silvia e Luca, venuti al mondo grazie alla relazione sentimentale dell’attore insieme alla sua ex moglie, Gianna Scarpelli, con cui è stato sposato dal 1980 al 1986.

Carlo Verdone, dal successo al presente

Ancora oggi Verdone cavalca la cresta dell’onda, tanto che proprio quest’anno ha sfornato il suo ultimo successo. Il titolo del film diretto ed interpretato da lui è “Si vive una volta sola”, commedia in cui c’è da segnalare la partecipazione di personaggi come Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora.

Anche Carlo, così come molti altri suoi colleghi, in questi giorni è stato a Venezia in occasione della settantottesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, dove ha sfoggiato un elegantissimo smoking. Per l’evento si è fatto immortalare col suo immancabile sorriso, come possiamo vedere da alcuni scatti pubblicati sui suoi canali social.