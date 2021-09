Antonella Clerici, il tradimento che l’ha sventrata: nessuno poteva saperlo

Il tradimento subito tempo fa da Antonella Clerici ha portato ad una crisi di coppia. Andiamo a svelare ulteriori dettagli sulla vicenda

Proprio negli ultimi giorni è circolata un’indiscrezione secondo la quale avremmo visto la Clerici partecipare a “Ballando con le Stelle”, noto talent show targato Rai presentato dalla sua collega ed amica Milly Carlucci.

Tuttavia la conduttrice lombarda ha risposto con un secco “no”, nonostante non abbia nascosto l’ammirazione e la stima nei confronti della Carlucci. La motivazione che ha portato al rifiuto coincide con la volontà di Antonella di non prendere ulteriori impegni oltre a quelli che già ha, a partire dalla ripartenza delle riprese di “È sempre mezzogiorno”.

Inoltre però, la cinquantasettenne ha manifestato anche la volontà di non voler togliere tempo alla sua famiglia, formata dal compagno Vittorio Garrone e dalla piccola Maelle. Ormai sono diversi anni che sta insieme all’imprenditore ma per il momento i due non sembrano essere in procinto di fare il grande passo, in quanto il loro amore non ha bisogno di conferme di questo genere.

Il tradimento che ha fatto soffrire Antonella Clerici

In passato la presentatrice è stata protagonista di altre relazioni sentimentali, di cui due sono sfociate nel matrimonio. La prima è stata quella con l’ex giocatore di basket Pino Motta, con il quale è stata sposata dal 1989 al 1991, mentre in seguito è convolata a nozze con Sergio Cossa, divorziando poi nel 2005.

Successivamente si è legata ad un altro uomo ancora. Stiamo parlando di Eddy Martens, con cui è stata fidanzata per circa un decennio. Dal loro rapporto è venuta al mondo Maelle, unica figlia della showgirl. La storia d’amore tra i due è stata alquanto travagliata, anche a causa della notevole differenza di età.

Una delle gocce che ha fatto traboccare il vaso è stato il tradimento perpetrato ai danni della conduttrice di È sempre mezzogiorno, che in un primo momento sembrava aver perdonato il suo partner, come affermato da lei stessa nel corso di un’intervista: “Smaltita la rabbia ho capito che la gioventù fa fare degli sbagli e forse è anche nella logica delle cose: ci può stare insomma”.

Nonostante il momentaneo riavvicinamento dell’epoca, la coppia qualche tempo dopo si è sciolta ugualmente, ma per fortuna al giorno d’oggi Antonella è tornata felice e sorridente come noi tutti siamo abituati a vederla, insieme al suo amato Vittorio.