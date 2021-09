Elisabetta Canalis, la drammatica perdita del figlio: “Un dolore inspiegabile”

La Canalis ha affrontato un dolore enorme a causa della drammatica perdita del figlio. Vediamo insieme le sue parole

Sono già passate quasi due settimane dal ritorno di Elisabetta alla guida di un programma in onda sulle frequenze del palinsesto italiano. A partire dal primo giorno di settembre infatti, sono cominciate le riprese di “Vite da copertina – Tutta la verità su…”, programma dedicato alla vita dei vip targato Tv 8.

In ogni episodio c’è la presenza degli opinionisti che commentano il tema della giornata insieme alla padrona di casa che fornisce vari spunti per alimentare la conversazione. La prima puntata sembra aver avuto un buon riscontro in termini di share, anche se per il momento è senz’altro troppo presto per fare bilanci.

Nel 2014 la Canalis si è sposata con Brian Perri in una cerimonia che si è tenuta in Sardegna presso la città di Alghero, alla quale ha partecipato anche Maddalena Corvaglia che ha fatto da testimone alla sua amica ed ex collega ai tempi di “Striscia la Notizia”.

La disgrazia che ha colpito Elisabetta Canalis

Qualche anno fa, la bellissima showgirl italiana ha subito un’interruzione di gravidanza. Il drammatico evento ha gettato Elisabetta nello sconforto, anche se ha trovato la forza di esprimere pubblicamente ciò che ha provato per dare coraggio alle mamme che si trovano, o che si sono trovate, nelle sue medesime condizioni.

“Un dolore inspiegabile. Avrei voluto iniziare questo post in maniera diversa, innanzitutto ringraziando tutte le persone, mamme e future mamme che mi hanno scritto cose bellissime”, le parole con cui la Canalis ha cominciato il suo discorso.

Subito dopo invece, l’ex compagna di George Clooney ha provato a descrivere la sua incredibile sofferenza: “Purtroppo la vita ti mette dietro l’angolo realtà che non ti aspetti e che è durissimo affrontare, anche se pensi di essere forte e preparata. Non si è mai veramente pronti a sentirsi dire che non c’è più battito e che si era fermato già tempo prima”.

Nel settembre del 2015 la Canalis è diventata mamma. Sua figlia si chiama Skyler Eva ed è nata a Los Angeles, importante città degli Stati Uniti in cui la showgirl vive già da tempo insieme al suo amato Brian Perri.