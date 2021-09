Ignazio Boschetto, la lacerante battaglia con il tumore: “Un solo desiderio”

Uno dei membri del gruppo “Il Volo” ha vissuto dei periodi durissimi a causa di un tumore che ha devastato la sua famiglia

Anche se oggi è stato travolto da un successo clamoroso insieme alla sua band, in passato Ignazio Boschetto si è trovato costretto a fronteggiare alcuni eventi che hanno seriamente minato la sua serenità.

Qualche giorno fa hanno preso parte alla settantottesima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che si svolge annualmente nella splendida cornice della città lagunare di Venezia. In questa occasione “Il Volo” ha omaggiato un grande della musica italiana, ossia il Maestro Ennio Moricone.

Verso la fine del mese scorso sono stati impegnati invece nella “Notte della Taranta”, dove sono stati protagonisti dell’evento insieme al noto cantante di Cellino San Marco Albano Carrisi. Negli ultimi anni il gruppo ha riscosso un successo clamoroso, cominciato con la vittoria del Festival di Sanremo del 2015 grazie al loro brano intitolato “Grande amore”, che tra l’altro gli ha permesso di partecipare all’Eurovision Song Contest, cioè la più importante manifestazione canora del vecchio continente.

Il dramma vissuto da Ignazio Boschetto

Nell’ultima edizione del Festival della canzone italiana i tre membri del gruppo hanno corso il rischio di dare forfait a poche ore dalla loro esibizione. Il motivo è purtroppo uno dei più tragici, infatti il padre di Ignazio è venuto a mancare, tuttavia con grande coraggio sono saliti lo stesso sul palcoscenico del Teatro dell’Ariston.

Per Boschetto è stato un vero e proprio dramma, in quanto molto affezionato al compianto genitore. Al cantante è rimasta così solo sua madre, la quale in passato è stata vittima di una brutta malattia, come raccontato dallo stesso ventiseienne durante un’intervista rilasciata nel corso delle riprese del programma diretto da Barbara D’Urso “Domenica Live”.

“Le esperienze brutte magari le ricordiamo con un sorriso amaro ma sono state il nostro passato“, ha esordito l’artista, prima di proseguire con il suo racconto: “Io e mia sorella non volevamo quello che volevano i bambini della nostra età, avevamo un solo desiderio, quello che la nostra mamma tornasse al più presto a casa”, le parole strappalacrime di Ignazio con cui ha dimostrato tutto l’amore provato nei confronti della madre.