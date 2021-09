Nadia Rinaldi, il figlio è famosissimo: ecco chi è

La nota attrice italiana, Nadia Rinaldi, è la mamma di un ragazzo che è già diventato famoso. Scopriamo insieme l’identità di quest’ultimo

Come molti altri comici romani, anche Nadia ha frequentato il laboratorio di recitazione di Gigi Proietti, dove ha affinato la sua tecnica prima del suo esordio arrivato a teatro. La prima opera a cui ha preso parte è una commedia di Luigi Pirandello intitolata “Liolà”.

Successivamente, verso l’inizio degli anni novanta, la Rinaldi è salita per la prima volta sul set cinematografico in un film diretto da Christian De Sica “Faccione”. A partire da questa esperienza, nel giro di pochi anni ha collezionato diverse altre presenze sul grande schermo, lavorando al fianco di registi come Giulio Base, Carlo Vanzina, Dario Argento e Alessandro Gassmann, figlio del grande Vittorio.

Oltre a quanto detto finora, l’attrice ha partecipato anche alle riprese di diverse serie televisive di successo, tra cui annoveriamo “Un medico in famiglia”, “Un commissario a Roma” e “La casa delle beffe”.

Ecco chi è il figlio di Nadia Rinaldi

Negli ultimi anni invece, la Rinaldi ha vestito i panni della concorrente di alcuni reality show. Mentre nel 2004 aveva già preso parte a “La Talpa”, più recentemente è salpata verso le coste dell’Honduras per partecipare alla tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. La sua eliminazione è arrivata dopo cinquanta giorni di permanenza, durante la quale ha dato prova di possedere delle buone qualità nell’ottica della sopravvivenza, doti necessarie per affrontare un’avventura del genere.

In merito alla sua vita privata invece, Nadia è madre di due figli. Il primo si chiama Riccardo ed è nato dalla relazione con il regista Mauro Mandolini, mentre la seconda, Francesca, è venuta alla luce grazie alla storia d’amore con il pittore italiano Francesco Toraldo. Come se non bastasse, l’ex naufraga è stata insieme anche ad un altro uomo, Ernesto Ascione, con cui è convolata a nozze nel 2003 ma senza mai mettere al mondo eredi.

Per quel che riguarda il suo primogenito, parliamo di un ragazzo già abbastanza conosciuto. Quest’ultimo infatti, ha deciso di seguire le orme della mamma nel mondo della recitazione. Dopo aver frequentato la scuola “Studio Cinema”, Riccardo ha conquistato una certa popolarità grazie alla sua interpretazione di “Damiano”, uno dei personaggi di “Baby”, nota serie targata Netflix.