Romina Power, il drammatico cancro in famiglia: “Quando l’ho saputo…”

La vita di Romina Power è stata contrassegnata da alcuni eventi drammatici, tra cui il cancro che ha colpito una persona a lei cara

Dopo gli anni del grande successo discografico e della bellissima storia d’amore con Albano Carrisi, sulla vita di Romina si è abbattuta una lunga serie di eventi drammatici che hanno messo a dura prova il suo cuore.

Nel 1993 è scomparsa la sua primogenita Ylenia, lasciando un vuoto incolmabile nell’anima della Power, che ancora oggi non riesce ad accettare in alcun modo che sua figlia possa essere realmente morta. Qualche anno dopo è arrivata la separazione con il cantante pugliese, chiudendo così una relazione sentimentale durata circa tre decenni.

Purtroppo però, le tragedie che hanno colpito la cantante statunitense non sono finite qui. Nel luglio del 2011 si è spenta per sempre sua madre, la nota attrice Linda Christian, mentre soltanto lo scorso anno Romina ha perso anche sua sorella Taryn, alla quale era legata da un amore viscerale.

Il brutto cancro che ha colpito la famiglia di Romina Power

Per l’artista sembra non esserci pace. Proprio quando sembrava che stesse recuperando il sorriso è venuta a mancare sua sorella, morta per una grave forma di leucemia alla prematura età di sessantasei anni.

Romina non manca occasione di ricordare la sua carissima Taryn, spesso anche attraverso i social network, dove condivide tutto il suo dolore con i suoi numerosi fans affezionati. “Quando l’ho saputo, mia sorella mi ha spinto ad andare in ospedale”, queste le sue parole in un’intervista rilasciata qualche mese fa.

Anche durante una puntata di “Domenica In”, l’ex moglie di Albano è tornata a parlare della sorella, ricordandola attraverso una serie di filmati e di foto che sono stati messi in onda nel corso della trasmissione presentata da Mara Venier. Sia quest’ultima che, soprattutto, la Power si sono commosse alla vista di tali immagini di repertorio.

Taryn ha provato a sottoporsi alle terapie ed alle cure del caso, tentando sia con la medicina tradizionale che con alcuni rimedi naturali usati dagli indiani d’America. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare, in quanto la malattia era ormai in una fase troppo avanzata, lasciando così sua sorella Romina avvolta nel dolore e nella nostalgia.