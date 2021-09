Alessandro Preziosi, l’operazione d’urgenza affrontata: “Trovarono una piccola cosa”

Il noto attore italiano ha svelato di aver subito un’operazione urgente a causa di un problema di salute. Vediamo oggi come sta

Dopo un po’ di tempo in cui i rumors riguardanti la sua vita privata si erano placati, adesso gli appassionati delle cronache rosa sono tornati alla carica, in virtù di una presunta nuova compagna che avrebbe infiammato il cuore di Alessandro.

Sul conto della donna in questione non sappiamo pressoché nulla, fatta eccezione per il nome che corrisponde a Costanza. Quest’ultima è stata immortalata insieme all’attore in alcune foto pubblicate in esclusiva dal settimanale “Nuovo Tv”. Ad alimentare ulteriormente questo tipo di ipotesi c’è il fatto che Preziosi le ha presentato sua figlia Elena, nata nel 2006 dalla relazione con la sua ex Vittoria Puccini.

Alessandro è padre anche di un altro ragazzo, il quale si chiama Andrea Eduardo ed è venuto al mondo nel 1995 grazie alla storia d’amore con Rossella Zito.

Leggi qui -> Elisabetta Gregoraci, dalla separazione con Briatore alla malattia in famiglia: “Diagnosticato un tumore”

Leggi qui -> Pier Silvio Berlusconi, non c’è stata solo Silvia Toffanin: ecco chi è la prima moglie e la madre di sua figlia

Alessandro Preziosi è finito sotto i ferri

Durante il corso dell’estate che ormai sta volgendo al termine, sulle frequenze di Canale 5 è stata trasmessa la serie tv a cui ha preso parte Preziosi, dal titolo “Masantonio – Sezione scomparsi”, all’interno della quale ha ricoperto il ruolo del protagonista.

La scelta della Mediaset però, ovvero quella di mandarla in onda nel periodo estivo, non è affatto piaciuta all’interprete, che si è lamentato in un’intervista da lui rilasciata. Ovviamente ha premesso che non si permetterebbe mai di criticare una decisione aziendale, tuttavia data l’importanza del cast e della trama si sarebbe auspicato un altro tipo di fascia temporale come ad esempio quella autunnale.

Qualche tempo fa invece, Alessandro ha raccontato di essere stato costretto a subire un intervento a causa della comparsa di alcuni problemi alle corde vocali: “Trovarono una piccola cosa che sarebbe potuta diventare qualcosa di più serio. E così mi hanno subito operato”.

Per sua fortuna, grazie alla rapidità del provvedimento medico, le sue condizioni si sono presto ristabilite, anche se ha ammesso di aver dovuto modificare alcune sue abitudini. Al tempo infatti, l’attore non ha nascosto né il vizio del fumo né il suo regime alimentare che non era di certo tra i più sani e consigliati.