Belen Rodriguez, il periodo oscuro che l’ha distrutta: non si alzava nemmeno dal letto

L’ex di Stefano De Martino ha ripercorso uno dei periodi più duri della sua vita, durante il quale non si alzava nemmeno dal letto

In un modo o nell’altro la splendida modella sud americana riesce sempre a catturare le attenzioni nei suoi confronti. Nell’ultimo anno abbiamo seguito da vicino la gravidanza di Belen, che soltanto un paio di mesi fa ha dato vita alla sua secondogenita.

Con l’arrivo di Luna Marì, all’interno della famiglia Rodriguez c’è stata un’esplosione di gioia, a partire dalla mamma della bambina fino ad arrivare a sua sorella Cecilia. Quest’ultima infatti, è apparsa visibilmente emozionata dalla nascita della nipotina, insieme alla quale si è immortalata in diversi scatti carichi di amore e di dolcezza.

Lo stesso discorso vale per il padre della creatura, l’ex hair-stylist Antonino Spinalbese, che tra l’altro di recente è stato vittima di un incidente durante un workout che l’ha costretto allo stop forzato degli allenamenti. Ora per fortuna sta molto meglio, infatti ha intenzione di riprendere al più presto con l’attività fisica, in modo da recuperare il tono muscolare perduto negli ultimi mesi.

Il momento di grande difficoltà di Belen Rodriguez

In una delle prime puntate della nuova stagione di “Verissimo” vedremo come ospite niente poco di meno che la Rodriguez. L’appuntamento è fissato per il 18 o 19 di settembre, dove è attesa dalla padrona di casa Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Tuttavia non è la prima volta che Belen è invitata all’interno dello studio televisivo del noto talk show di Canale 5, infatti qualche tempo fa ha parlato davanti alle telecamere del programma targato Mediaset svelando di aver trascorso un periodo di profonda sofferenza.

Il momento ripercorso dalla conduttrice di “Tu si que vales” risale all’epoca in cui aveva subito la prima crisi con il suo ex, il ballerino napoletano Stefano De Martino: “Non ero più soddisfatta di quello che facevo, e sono stata molto accomodante nelle scelte sul lavoro”, ha esordito la showgirl.

In un secondo momento dell’intervista invece, la Rodriguez ha aperto il suo cuore confessando le drammatiche condizioni in cui versava allora: “Facevo fatica a trovare la voglia di alzarmi dal letto la mattina. Ero veramente molto triste”. Dopo il periodo di smarrimento, la trentaseienne argentina è riuscita a risollevarsi, trovando nuovi stimoli sia lavorativi che personali.