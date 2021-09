Gianna Nannini, indossa solo pantaloni: il motivo è impensabile | Mette una tristezza infinita

Il motivo per cui la celebre cantautrice italiana indossa solo i pantaloni è impensabile. Ecco svelata tutta la verità

Mentre i primi passi nel mondo della musica li ha mossi negli anni settanta, è a partire dal decennio successivo che la Nannini ha iniziato a riscuotere un certo successo, grazie ad alcuni brani come “Fotoromanza”, il quale le è valso anche la vittoria del Festivalbar nel 1984.

Con la sua voce più unica che rara ha stregato in fretta il pubblico italiano, che si è presto innamorato della straordinaria cantautrice nata a Siena. A renderla inimitabile c’è pure lo stile che da sempre la contraddistingue. Anche per questo motivo, nell’immaginario collettivo è considerata la rocker italiana per antonomasia.

Fino ad oggi ha pubblicato la bellezza di trenta album. L’ultimo di questi è uscito nel 2019 con il titolo di “La differenza”, all’interno del quale è possibile ascoltare dieci canzoni inedite da cui sono stati già estratti tre singoli.

Il motivo per cui Gianna Nannini indossa sempre i pantaloni

L’abbigliamento della grandissima artista toscana è sicuramente uno dei suo marchi di fabbrica. Il fatto che indossa sempre i pantaloni ad esempio, è ben noto ai suoi milioni di fans, anche se molti di loro non sono a conoscenza della ragione esatta che si cela dietro a tale scelta.

Per capire il motivo bisogna tornare al periodo della sua giovinezza, quando Gianna viveva ancora insieme ai suoi genitori. All’epoca lavorava nella pasticceria di famiglia per permettersi di pagare gli studi di pianoforte. La sua passione per la musica si stava già sviluppando in quegli anni, ma ancora non le era possibile dedicarsi ad essa al cento per cento.

Un giorno però, la Nannini prese la decisione di indossare una minigonna sopra ad una calzamaglia. Il padre, alla vista dell’abbigliamento scelto da sua figlia, andò letteralmente su tutte le furie. Dapprima assestò uno schiaffo alla madre, mentre subito dopo ha preso la minigonna in questione e l’ha tagliata a brandelli.

Con ogni probabilità è questa la ragione che si nasconde dietro al fatto che la cantautrice indossi solo i pantaloni. Con il passare del tempo questa sua particolarità si è trasformata però in uno degli elementi che la caratterizza, anche se il grande apprezzamento che riscuote nel pubblico è dovuto senza alcun dubbio al suo straordinario talento canoro.