Maurizio Costanzo, il segreto nascosto a Maria De Filippi: il retroscena da lacrime

Maurizio Costanzo avrebbe tenuto nascoste alcune cose a Maria De Filippi. Andiamo a scoprire insieme il retroscena

Recentemente il veterano della tv si è schierato al fianco di una sua collega che negli ultimi tempi è finita sotto attacco. Stiamo facendo riferimento a Barbara D’Urso, la quale a partire da quest’anno sarà alla guida esclusivamente di “Pomeriggio Cinque”, dato che il suo programma domenicale è stato tagliato a vantaggio di “Verissimo”, talk show guidato con successo da Silvia Toffanin.

Le parole di Costanzo sono state rilasciate sulla rubrica da lui diretta della rivista “Nuovo”, dove spesso esprime i suoi pensieri su alcuni dei temi che gli vengono proposti. “Finora i programmi di Barbara D’Urso hanno ricevuto il consenso di una fetta importante di telespettatori, come si può vedere con Pomeriggio Cinque. Chi la critica? Cambiate canale se non vi piace, io la seguo volentieri”, il messaggio di stima da parte di Maurizio all’indirizzo di Carmelita.

Subito dopo ha proseguito affermando che, quando una persona ottiene tanti apprezzamenti come nel caso della presentatrice campana, è inevitabile che finisca anche sotto il tiro degli haters.

Il segreto nascosto da Maurizio Costanzo

Tempo fa, intervistato dalla rivista settimanale “Grazia”, Costanzo ha risposto ad alcune domande svelando dei retroscena inerenti alla sua vita privata ed al rapporto con sua moglie.

“Non ho segreti. Pago le tasse, mi piacciono le donne, ma solo flirt virtuali”, le parole a sorpresa di Maurizio, probabilmente condite da un pizzico di sarcasmo. In realtà però, poco dopo ammette di aver nascosto alcune cose a Maria. Nello specifico, è capitato che le ha mentito sulla sua salute per non destarle preoccupazioni, soprattutto considerando che la conduttrice di “Uomini e Donne” è una persona piuttosto apprensiva.

Nella parte conclusiva dell’intervista invece, lo showman ha espresso la sua opinione sui social network. Secondo lui sono un ottimo mezzo di comunicazione e di interazione, nonostante lui non abbia profili ufficiali sulle varie piattaforme digitali. Oltre ai pro ci sono anche dei contro, infatti il marito della De Filippi crede che bisogna stare attenti a non perdere di vista la realtà. Questo concetto lo ha spiegato con una battuta ironica ma al tempo stesso graffiante: “Non si può fare l’amore con una persona che sta a Hong Kong, se tu sei a Roma. Non nasceranno più bambini”.