Nina Zilli, il tremendo racconto della malattia: “Martelli pneumatici in testa”

La talentuosa cantautrice italiana ha raccontato di aver sofferto in maniera incredibile a causa di una malattia

La sua attività discografica è cominciata nel 2000, anche se il vero successo lo ha raggiunto soltanto a partire dal 2009, anno della pubblicazione del singolo intitolato “50 mila”, grazie al quale ha letteralmente spopolato.

Il brano è stato utilizzato anche come colonna sonora di “Mine vaganti”, film diretto dal regista Ferzan Ozpetek con la partecipazione di un cast stellare, composto da attori del calibro di Riccardo Scamarcio, Elena Sofia Ricci, Alessandro Preziosi, Ennio Fantastichini ed altri ancora.

In quattro occasioni la Zilli è salita sul palcoscenico dell’Ariston, di cui la prima nella categoria dedicata alle giovani proposte nel 2010. La sua apparizione più recente al Festival di Sanremo è datata invece 2018, quando si è esibita con la canzone “Senza appartenere”, con la quale non è riuscita ad andare oltre il diciassettesimo posto nella graduatoria finale.

Il durissimo racconto di Nina Zilli

L’ex giudice di “Italia’s Got Talent” ha confessato di essere stata colpita dal Covid 19, virus che le ha provocato dei seri problemi di salute. Come ammesso dalla stessa, l’entità dei sintomi può variare da persona a persona e, purtroppo, i suoi non sono stati affatto leggeri.

“Tutto è iniziato come una media influenza: febbre e mal di ossa per tre giorni. Poi sono partiti alcuni sintomi particolari. Ti si tappa completamente il naso anche se non hai il raffreddore. Non senti sapori e odori, se sei fortunato per una settimana”, queste le sue parole riportate anche dal sito “lovefm.it”.

Nella seconda parte dell’intervista invece, Nina afferma che anche dopo essersi negativizzata gli effetti collaterali non sono scomparsi immediatamente, anzi, forse è stata addirittura peggio rispetto ai giorni in cui era positiva.

“A diventare negativa ci ho messo tre settimane, Provi un’astenia, che vuol dire stanchezza a livelli assurdi. Non hai febbre, ma la testa ti esplode, ti senti martelli pneumatici in testa, non hai la forza di fare nulla e ancora non ce l’ho anche se sono negativa”, ha rivelato la cantante nel periodo successivo al suo contagio. Adesso sta finalmente meglio, ma per guarire ha dovuto sopportare una lunga lista di disturbi che lei stessa ha elencato anche per sensibilizzare i suoi tanti fans e soprattutto i negazionisti.