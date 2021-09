Rudy Zerbi, l’annuncio che nessuno immaginava: “Mi sposo”

Recentemente Rudy Zerbi ha fatto un annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco le parole del noto critico musicale

Anche quest’anno Zerbi prenderà parte alle riprese della nuova edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Come al solito rivestirà il ruolo di maestro di canto, al fianco di Anna Pettinelli e di Lorella Cuccarini, la quale ha cambiato materia di insegnamento.

Per quel che riguarda i professori di danza i posti saranno occupati da Alessandra Celentano, Veronica Peparini e dalla new entry Raimondo Todaro, che dopo il suo abbandono a “Ballando con le Stelle” è approdato alla corte della moglie di Maurizio Costanzo.

Tra pochi giorni partirà la messa in onda della prima fase del talent show, in cui gli allievi dovranno dimostrare di meritarsi un posto nel serale. Tra i professionisti invece figura anche il nome di Giulia Stabile, ballerina vincitrice della scorsa edizione del programma davanti al giovane cantante Sangiovanni.

Rudy Zerbi si appresta alle nozze?

Rudy tornerà dunque sul piccolo schermo il prossimo 18 di settembre, con la prima puntata che comincerà sabato alle ore 14:10, come al solito sulle frequenze di Canale 5. Sempre molto presente sui social network, l’insegnante di canto della scuola di “Amici” non manca occasione di pubblicare nuovi contenuti ed aggiornamenti, in particolar modo sulla sua pagina di Instagram che conta la bellezza di oltre due milioni di followers. Non molto tempo fa, proprio tramite una sua pubblicazione è arrivata una dichiarazione che ha colto di sorpresa i suoi molteplici fans.

“Vabbè volevo dirvelo all’ultimo… Oggi mi sposo”, queste le parole di Zerbi poste nella didascalia di una fotografia in cui lo vediamo immortalato con un bellissimo abito elegante e con un sorriso a trentadue denti mentre si appoggia su un’Audi sportiva di color nero.

Con questo post è riuscito ancora una volta a catturare le attenzioni nei suoi confronti, ma come già ci ha abituati si capisce subito che si tratta di un messaggio dal contenuto ironico. L’esperto di musica infatti, non è convolato a nozze in prima persona, bensì è stato invitato ad un matrimonio di una coppia di amici, Simona e Mattia, al quale Rudy si è recato sfoggiando tutto il suo stile, nonché la sua proverbiale simpatia.