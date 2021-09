Stefano De Martino, il tradimento a Belen Rodriguez: tutta la verità sulla separazione

La separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe arrivata anche a causa del tradimento di quest’ultimo. Ecco tutta la verità

La relazione sentimentale tra i due personaggi famosi del mondo dello spettacolo è cominciata nel 2012. Nella stagione seguente i due, spinti dal forte amore reciproco, hanno preso la decisione di convolare a nozze.

Insieme hanno dato alla luce un figlio di nome Santiago, prima della definitiva separazione arrivata nel 2015. Al giorno d’oggi il primogenito della coppia ha una sorellina che si chiama Luna Marì, nata appena un paio di mesi fa dall’unione tra la super modella argentina e il suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese.

Adesso che la gravidanza è terminata da un pezzo, la Rodriguez è tornata al cento per cento in attività, sia per quel che riguarda i social network in cui lei è sempre molto presente sia in merito alla sua carriera televisiva, dove è attesa alla guida dell’ottava edizione di “Tu si Que Vales”, programma targato Mediaset che, con ogni probabilità, ripartirà dal prossimo 18 settembre.

Stefano De Martino ed il presunto tradimento ai danni di Belen Rodriguez

Stefano e Belen hanno formato per anni una delle coppie che ha fatto maggiormente sognare gli amanti delle cronache rosa. Belli, giovani e sulla via del successo, questi sono soltanto alcuni motivi che hanno attirato una grande attenzione nei loro confronti.

Ormai è passato diverso tempo dalla rottura, con i due che hanno preso strade distinte e separate. Ciò nonostante una cosa in comune ancora la hanno, ovvero loro figlio Santiago, il quale è amatissimo da entrambi i genitori. Sulle ragioni che hanno portato alla separazione definitiva si è parlato molto, anche se le parti in causa non hanno mai svelato ufficialmente i reali motivi.

Secondo Roberto Alessi, direttore della rivista “Novella 2000”, sembrerebbe che il ballerino partenopeo abbia tradito la sua ex moglie, come riportato anche sulle pagine de “Il Mattino”. Alfonso Signorini invece, dal suo canto crede che non ci sia stato alcun tradimento, affermando piuttosto che le cause della rottura siano completamente “top secret”.

L’unica cosa certa è che ormai si tratta esclusivamente di acqua passata, con la Rodriguez e De Martino che hanno proseguito il loro cammino verso la strada del successo, sia a livello personale che lavorativo.