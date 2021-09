“Fu diagnosticato un tumore al pancreas”: Maria De Filippi, la distruttiva battaglia con la malattia in famiglia

Maria De Filippi si è trovata a fronteggiare una situazione estremamente delicata in famiglia, provocata da un tumore al pancreas

Quando sembrava ormai tutto pronto per la partenza di “Amici di Maria De Filippi”, è arrivato l’annuncio che ha sorpreso tutti i telespettatori. L’inizio era previsto infatti per sabato pomeriggio, subito dopo l’ora di pranzo, ma il comunicato arrivato tramite i canali social del programma è stato chiaro.

Le riprese cominceranno il 3 di ottobre, pertanto sono state slittate di un paio di settimane rispetto a come era stato stabilito. Il motivo potrebbe essere quello di favorire l’ingresso nel palinsesto del nuovo programma, “Scene da un matrimonio”, condotto dalla nota cantante Anna Tatangelo.

Ci vorrà ancora un po’ di pazienza dunque per i tanti fans del talent show guidato dalla moglie di Costanzo, ma siamo certi che l’attesa non farà altro che accrescere la curiosità del pubblico da casa.

Il dramma vissuto da Maria De Filippi

Come sappiamo bene, Maria è una donna particolarmente riservata e gelosa della sua privacy, nonostante le infinite ore trascorse davanti alle telecamere nel corso dei diversi programmi da lei presentati.

Difficilmente infatti fa trapelare dei dettagli della sua vita privata, anche se in rare occasioni ha concesso delle interviste in cui ha svelato qualche retroscena personale. Con Maurizio ha trovato l’amore della sua vita, rafforzato ulteriormente con l’adozione di loro figlio Gabriele, il quale ad oggi collabora nell’azienda di famiglia, ossia la società di produzione televisiva chiamata “Fascino”.

Un altro uomo importantissimo all’interno dell’esistenza della De Filippi è stato suo padre, morto qualche tempo fa a causa di un cancro, come rivelato dalla stessa conduttrice di “Uomini e Donne” nel corso di una chiacchierata con la sua collega ed amica Mara Venier. Durante le riprese di una puntata di “Domenica In” infatti, la showgirl ha confessato: “A mio padre fu diagnosticato un tumore al pancreas. È stato operato e poi per alcune complicazioni è passato in terapia intensiva. Lì è stato per un anno e mezzo”.

Il ricordo è sicuramente dei più dolorosi, ma Maria ha trovato la forza di andare avanti e concludere il suo discorso: “Questi dolori ti accompagnano per tutta la vita, ci impari a convivere e a metabolizzarli”.